Gümüşte rüzgar tersine döndü: Fiyatlar 8 ayın en düşüğünde

ABD ile İran arasında yeniden yükselen jeopolitik gerilim, emtia piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon ve faiz beklentilerini güçlendirmesi, gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

GÜMÜŞ KASIM 2025'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Artan satış baskısıyla ons gümüş gün içinde yüzde 3,6 değer kaybederek 55,50 ABD Doları'nın altına indi. Böylece gümüş, Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ENFLASYON ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

Piyasalarda, petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisi öne çıktı.

Yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendirilirken, yatırımcılar para politikalarına ilişkin beklentilerini yeniden gözden geçirmeye başladı.

FAİZ BEKLENTİLERİ GÜMÜŞÜ BASKILADI

Artan faiz beklentileri, faiz getirisi bulunmayan değerli metallere yönelik talebi zayıflattı. Güvenli liman alımlarının yerini kâr realizasyonlarına bırakmasıyla birlikte gümüş fiyatlarında sert satışlar görüldü.

Analistler, jeopolitik gelişmeler ile petrol fiyatlarının seyrinin önümüzdeki dönemde hem enflasyon beklentileri hem de değerli metal fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.