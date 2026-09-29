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Gümüşte rüzgar tersine döndü: İki aylık kazanç bir haftada silindi

Gümüşte rüzgar tersine döndü: İki aylık kazanç bir haftada silindi

29.09.2026 14:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Gümüşte rüzgar tersine döndü: İki aylık kazanç bir haftada silindi

Gümüşte son haftalarda yaşanan güçlü yükselişin ardından sert satışlar başladı. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların güçlü seyri değerli metal üzerinde baskı oluştururken, ABD ile İran arasındaki diplomasi ihtimali de güvenli liman talebini zayıflattı.
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Değerli metaller piyasasında son haftalarda etkili olan güçlü yükseliş dalgası yerini sert satışlara bıraktı. Ons fiyatı 70 dolar sınırına yaklaşan gümüş, geçen haftayı yüzde 3 kayıpla 61,72 dolar seviyesinden tamamlayarak son iki ayda elde ettiği kazanımları geri verdi.

İç piyasada gram gümüş yeni haftaya 97,32 TL seviyesinden başladı. Sert düşüşün ardından piyasa aktörleri ve bireysel yatırımcılar, gümüşün önümüzdeki günlerde izleyeceği fiyat hareketlerine odaklandı.

FAİZ VE DOLAR GÜMÜŞÜ BASKILIYOR

Gümüşün kısa vadeli yönünde ABD tahvil faizleri ve Dolar Endeksi belirleyici olmaya devam ediyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta yüzde 5,2 seviyesine yükselerek yaklaşık 19 yılın zirvesini gördü. Bu yükseliş, faiz getirisi sağlamayan gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar açısından cazibesini azalttı.

Dolar Endeksi haftayı gerilemeyle tamamlamasına karşın 101 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Dolardaki sınırlı gevşeme gümüşte toparlanmayı desteklese de ons fiyatının 65 dolar eşiğini aşmasına yetmedi.

JEOPOLİTİK RİSKLERDEKİ DEĞİŞİM GÜMÜŞÜ ETKİLEDİ

Küresel siyasetteki gelişmeler de değerli metallerin fiyatlamasında etkisini sürdürüyor. ABD ile İran arasında diplomasi kanallarının yeniden açılabileceğine ilişkin beklentiler petrol fiyatlarını aşağı çekerken, gümüşe yönelik güvenli liman talebinin de zayıflamasına yol açtı.

Böylece gümüşün yüksek tahvil faizleri ve güçlü dolar karşısında destek aldığı jeopolitik risk unsuru da zayıfladı. Analistler, yeni haftada ABD tahvil faizleri ile doların birlikte gerilemesi halinde gümüşte yeniden toparlanma işaretleri görülebileceğini belirtiyor.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER İZLENECEK

Teknik analizde gümüş için ilk önemli eşik, 63,77 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerine çıkması halinde kısa vadeli toparlanma eğiliminin güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 65,32 dolar direncinin aşılması durumunda 66,75 ve 67,55 dolar seviyeleri gündeme gelecek. Aşağı yönlü baskının sürmesi halinde ise 63,07 dolar ve ardından 62,31 dolar destekleri takip edilecek.

Yatırımcıların önümüzdeki günlerde gümüşün 63 ila 67,55 dolar arasındaki hareketini yakından izlemesi bekleniyor.

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