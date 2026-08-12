Gümüşte yeni yön ne olacak? Fiyatlarda yükseliş beklentisi sürüyor...

Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin güçlenmesi ve jeopolitik belirsizliklerin artması gümüş fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Enerji maliyetlerindeki yükseliş ve enflasyon endişeleri de gümüşteki hareketi desteklerken, faiz oranlarının yükselmesinin ise değerli metal üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Gümüşün bundan sonraki seyrinde jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD'de açıklanacak enflasyon verileri de belirleyici olacak.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalması halinde Fed'in eylül ayında faiz artıracağı yönündeki beklentilerin zayıflayabileceği ve ABD Doları'nın değer kaybedebileceği değerlendiriliyor.

Böyle bir senaryonun gümüş fiyatlarına destek vermesi bekleniyor. Faiz baskısının azalması ve ekonomik beklentilerin iyileşmesi, hem değerli metal hem de sanayide kullanılan bir emtia özelliği taşıyan gümüşün altına kıyasla daha güçlü tepki vermesini sağlayabilir.

Buna karşılık beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisinin ABD Doları'nı ve tahvil getirilerini yükselterek gümüş üzerinde satış baskısı oluşturabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE 70-72 DOLAR HEDEFİ

Teknik görünümde ons gümüşün 60 ABD Doları seviyesinin üzerinde kalması yükseliş eğiliminin korunması açısından kritik görülüyor.

Fiyatın 64 ABD Doları seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte ilk güçlü hedef 70-72 ABD Doları bandına taşındı. RSI göstergesinin 70 seviyesinin altında bulunması da kısa vadede yükseliş için halen alan bulunduğuna işaret ediyor.

GÜMÜŞTE YÜZDE 40'LIK YÜKSELİŞ SENARYOSU

Gümüşün 72 ABD Doları üzerinde kalıcı bir kırılma gerçekleştirmesi halinde yükselişin 90 ABD Doları seviyesine kadar hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde gümüş fiyatlarında mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 40'lık ek yükseliş yaşanabileceği öngörülüyor.

60 ABD DOLARI SEVİYESİNİN ALTINA DİKKAT

Yükseliş senaryosunun geçersiz hale gelebileceği kritik seviye ise 60 ABD Doları olarak öne çıkıyor.

Gümüşün 60 ABD Doları'nın altına gerilemesi halinde satış baskısının hızlanabileceği ve fiyatın önce 55 ABD Doları, ardından 50 ABD Doları bölgesine çekilebileceği değerlendiriliyor.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER

Gümüş piyasasında önümüzdeki dönemin teknik yol haritası üç temel seviyede şekilleniyor:

60 ABD Doları destek, 70-72 ABD Doları ana direnç, 72 ABD Doları üzerindeki kalıcı hareket ise 90 ABD Doları hedefini gündeme getiriyor.

Kısa vadede hangi senaryonun öne çıkacağını belirleyecek en önemli gelişmenin ise ABD enflasyon verisi olması bekleniyor.