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Güncel akaryakıt fiyatları: Motorin, benzin, LPG ne kadar? Mazota, benzine zam mı geldi?

Güncel akaryakıt fiyatları: Motorin, benzin, LPG ne kadar? Mazota, benzine zam mı geldi?

22.07.2026 09:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Güncel akaryakıt fiyatları: Motorin, benzin, LPG ne kadar? Mazota, benzine zam mı geldi?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, Motorin, benzin, LPG ne kadar? Mazota zam mı geldi?
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Motorin, benzin, LPG ne kadar? Mazota zam mı geldi?

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 65.71 TL
  • Motorin: 74.27 TL
  • LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 65.56 TL
  • Motorin: 74.12 TL
  • LPG: 30.59 TL

Ankara:

  • Benzin: 66.68 TL
  • Motorin: 75.39 TL
  • LPG: 31.29 TL

İzmir:

  • Benzin: 66.96 TL
  • Motorin: 75.66 TL
  • LPG: 31.19 TL
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