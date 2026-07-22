Güncel akaryakıt fiyatları: Motorin, benzin, LPG ne kadar? Mazota, benzine zam mı geldi?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Motorin, benzin, LPG ne kadar? Mazota zam mı geldi?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 65.71 TL

Motorin: 74.27 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 65.56 TL

Motorin: 74.12 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 66.68 TL

Motorin: 75.39 TL

LPG: 31.29 TL

İzmir: