Güncel benzin ve motorin fiyatları (12 Kasım 2022)

Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan oynaklığın etkisiyle benzin ve motorin fiyatları merak konusu. İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2022 Cumartesi, 09:21
Güncel benzin ve motorin fiyatları (12 Kasım 2022)
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Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 26.33 

Benzinin litresi 22.68

Ankara

Motorin litresi 26.48

Benzinin litresi 22.86

İzmir

Motorin litresi 26.49

Benzinin litresi 22.85

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.



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