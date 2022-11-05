Güncel benzin ve motorin fiyatları (5 Kasım 2022)

05 Kasım 2022 Cumartesi, 09:31

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı 98 doları aşarak son 2 ayın en yüksek seviyesine geldi.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

son olarak 4 Kasım itibariyle benzin grubunda 1.31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk zam yapıldı.

İŞTE 5 KASIM 2022 BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 26,33 TL

Benzin litre fiyatı 22,68 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 26,48 TL

Benzin litre fiyatı 22.86 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 26,45 TL

Benzin litre fiyatı 22,85 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.