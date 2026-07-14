Güney Kore borsasında rüzgar tersine döndü: Tarihi zirveden sert düşüş

Güney Kore borsasının temel göstergesi olan Kore Bileşik Hisse Senedi Endeksi (KOSPI), yıl içinde ulaştığı tarihi zirvesinin ardından belirgin bir satış baskısı altına girdi.

TARİHİ ZİRVEDEN HIZLI DÖNÜŞ

2026 yılına 4.309 puan seviyesinden başlayan endeks, istikrarlı bir tırmanış göstererek 22 Haziran 2026 tarihinde 9.114 puana kadar ulaşmıştı. Ancak bu tepe noktasının ardından başlayan satış dalgası, endekste sert bir düşüş sürecini beraberinde getirdi.

BİR AYDA YÜZDE 17 ERİDİ

Zirveden gelen satışların etkisiyle hızla kan kaybeden KOSPI, halihazırda 6.856 puan seviyesinde seyrediyor. Kısa vadeli tablodaki kayıplar dikkat çekerken endeks, son beş günde yüzde 8,41, son bir ayda ise yüzde 17,03 oranında sert düşüşler kaydetti.

YILLIK KAZANÇ TABLOSU KORUNUYOR

Yaşanan bu geri çekilmeye rağmen endeksin geniş resimdeki primli seyri devam ediyor. Güncel verilere göre KOSPI, yılbaşına kıyasla yüzde 62,31 oranında yukarıda bulunuyor. Son bir yıllık performans incelendiğinde ise endeksin son bir aydaki sert kayıplara rağmen yüzde 115,92 oranında değer kazandığı görülüyor.

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