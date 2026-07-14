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Güney Kore borsasında rüzgar tersine döndü: Tarihi zirveden sert düşüş

Güney Kore borsasında rüzgar tersine döndü: Tarihi zirveden sert düşüş

14.07.2026 10:40:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Güney Kore borsasında rüzgar tersine döndü: Tarihi zirveden sert düşüş

Güney Kore borsasının gösterge endeksi KOSPI, yaz döneminde ulaştığı tarihi zirvesinin ardından gelen sert satış baskısıyla kısa sürede hızlı bir geri çekilme yaşadı. Son haftalarda belirgin şekilde kan kaybeden endeks, kısa vadeli bu sert düşüş grafiğine rağmen yılbaşına ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla geniş resimdeki primli seyrini korumayı sürdürüyor.
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Güney Kore borsasının temel göstergesi olan Kore Bileşik Hisse Senedi Endeksi (KOSPI), yıl içinde ulaştığı tarihi zirvesinin ardından belirgin bir satış baskısı altına girdi.

TARİHİ ZİRVEDEN HIZLI DÖNÜŞ

2026 yılına 4.309 puan seviyesinden başlayan endeks, istikrarlı bir tırmanış göstererek 22 Haziran 2026 tarihinde 9.114 puana kadar ulaşmıştı. Ancak bu tepe noktasının ardından başlayan satış dalgası, endekste sert bir düşüş sürecini beraberinde getirdi.

BİR AYDA YÜZDE 17 ERİDİ

Zirveden gelen satışların etkisiyle hızla kan kaybeden KOSPI, halihazırda 6.856 puan seviyesinde seyrediyor. Kısa vadeli tablodaki kayıplar dikkat çekerken endeks, son beş günde yüzde 8,41, son bir ayda ise yüzde 17,03 oranında sert düşüşler kaydetti.

YILLIK KAZANÇ TABLOSU KORUNUYOR

Yaşanan bu geri çekilmeye rağmen endeksin geniş resimdeki primli seyri devam ediyor. Güncel verilere göre KOSPI, yılbaşına kıyasla yüzde 62,31 oranında yukarıda bulunuyor. Son bir yıllık performans incelendiğinde ise endeksin son bir aydaki sert kayıplara rağmen yüzde 115,92 oranında değer kazandığı görülüyor.

*Haber metninde yer alan tüm piyasa verileri güncel durumu yansıtmakta olup, bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır

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