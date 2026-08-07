Tarihi borsa çöküşü: 'Kaybedenler Kulübü' siyasi parti kuruyor!

Küresel piyasalarda yapay zekâ yatırımlarına yönelik endişeler ve ekonomik dalgalanmalar, Güney Kore borsasını (KOSPI) derinden sarstı. Özellikle hükümetin onay verdiği kaldıraçlı borsa yatırım fonları (ETF) üzerinden işlem yapan bireysel yatırımcılar, piyasalardaki ani düşüşler nedeniyle ağır bir darbe aldı. Zirve seviyesinden yaklaşık yüzde 25 gerileyen ve tek günde yüzde 11'e varan düşüşler kaydeden endeks, yüz binlerce küçük yatırımcının birikimini sildi.

Sert satışlar nedeniyle borsa genelinde işlemler birden fazla kez geçici olarak durdurulurken Samsung başta olmak üzere ülkenin dev teknoloji şirketlerinin hisseleri de büyük değer kaybetti. Yaşanan bu finansal enkazın ardından mağdur olan yatırımcılar, tepkilerini sandığa taşımak üzere harekete geçti.

'KAYBEDENLER KULÜBÜ' SİYASETE GİRİYOR

Piyasadaki sert düşüşün ardından Kore Hissedar Hareketi Merkezi, geçici adı "Halk ve Hissedarlar" olan yeni bir siyasi parti için kurucu üye kayıtlarının başladığını duyurdu.

Sermaye piyasalarındaki mevcut yapıyı eleştiren ve kendilerini "kumarhane piyasasının mağdurları" olarak tanımlayan yatırımcılar, kurulacak parti ile hissedar haklarını yasal güvence altına almayı hedefliyor. Partinin temel amacı; küçük yatırımcıyı koruyacak reformları hayata geçirmek ve borsada yaşanan mağduriyetlerin bir daha tekrarlanmaması için gerekli yasal düzenlemeleri Meclis'e taşımak olarak açıklandı.

Güney Kore'de kurulan yeni partiye ilişkin 'Kaybedenler Kulübü' benzetmesi yapıldı.

TARİHİ ÇÖKÜŞÜN FATURASI: YÜZ BİNLERCE GENÇ YATIRIMCI BATTI

Güney Kore piyasalarında yaşanan çöküşün faturası en çok genç ve kaldıraç kullanan bireysel yatırımcılara kesildi. Borsadaki tarihi düşüşün istatistikleri şu çarpıcı tabloyu ortaya koydu:

1,2 Milyon Hesaba Çağrı: Piyasaların çakılmasıyla birlikte yaklaşık 1,2 milyon kaldıraçlı yatırım hesabı, teminat tamamlama çağrısıyla (margin call) karşı karşıya kaldı.

Piyasaların çakılmasıyla birlikte yaklaşık 1,2 milyon kaldıraçlı yatırım hesabı, teminat tamamlama çağrısıyla (margin call) karşı karşıya kaldı. 360 Bin Hesap Sıfırlandı: İlk büyük satış dalgasında 360 binden fazla yatırım hesabındaki varlıklar tek bir günde tamamen tasfiye edildi.

İlk büyük satış dalgasında 360 binden fazla yatırım hesabındaki varlıklar tek bir günde tamamen tasfiye edildi. Gençler Ağır Darbe Aldı: Tasfiye edilerek sıfırlanan yatırım hesaplarının yüzde 62'sinin 35 yaş altındaki genç yatırımcılara ait olduğu tespit edildi.

DÜNYA SİYASETİNDE BİR İLK: 5 BİN ÜYE ŞARTI ARANIYOR

Nüfusuna oranla oldukça yüksek bir yatırımcı kitlesine sahip olan Güney Kore'de yaklaşık 14 milyon bireysel yatırımcı bulunuyor. Borsada batan mağdurların doğrudan kendi haklarını savunmak amacıyla siyasi parti kurma girişimi, dünya siyaset tarihinde de bir ilk olarak değerlendiriliyor. Siyasi analistler, bu hareketin kısa vadede iktidarı sarsacak bir etki yaratmasa da, mağdur kitlesinin büyüklüğü göz önüne alındığında orta ve uzun vadede ülke siyasetindeki dengeleri değiştirebileceğine dikkat çekiyor.

Güney Kore anayasası ve seçim yasalarına göre, yeni bir siyasi partinin resmen kurulabilmesi ve faaliyet gösterebilmesi için bazı kritik şartların yerine getirilmesi gerekiyor:

En az 5 bin kayıtlı üyeye ulaşılması,

En az beş farklı şehir veya eyalette resmi olarak örgütlenilmesi şart koşuluyor.

"Halk ve Hissedarlar" girişimi, bu yasal şartları en kısa sürede sağlayarak resmiyet kazanmak için ülke genelinde kurucu üye kayıt kampanyalarını hızla sürdürüyor.