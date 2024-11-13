‘Güvencesizlik’ büyüyor

Yayınlanma: 13.11.2024 - 11:24

Güncelleme: 13.11.2024 - 11:26

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2024 3. çeyrek verilerini yayınladı. 2. çeyrek sonunda, haziranda sözleşmeli personel sayısı 397 bin 847’ydi. 3. çeyrek sonunda, eylül itibariyle sözleşmeli personel sayısı 399 bin 869’a yükseldi. 3 aylık süreçte sözleşmeli personel sayısı 2 bin 22 kişi daha arttı. Sözleşmeli istihdam, kamuda “güvencesiz istihdam” anlamına geliyor.

Verilere göre Eylül 2024 itibariyle kamuda 5.2 milyon personel bulunuyor. En fazla sözleşmeli personel 319 bin 890 kişiyle genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, YÖK, üniversiteler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeler ve kefalet sandıkları ile diğer kamu idarelerinde bulunuyor.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde 282 bin 97, YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde 21 bin 124 sözleşmeli personel var. KİT’ler ve bağlı ortaklıklarında 43 bin 228 sözleşmeli personel bulunuyor. İl özel idareleri, belediyeler ile belediye şirketlerinde ise toplam 8 bin 896 sözleşmeli personel bulunuyor.