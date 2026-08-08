Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu: Altın, dolar ve borsa yükselişte

Yatırımcıların yakından takip ettiği piyasalarda haftalık kapanış rakamları belli oldu. Geride bıraktığımız hafta boyunca temel yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı kazançla kapatırken, gram altın ve döviz kurları (dolar, Euro) da yukarı yönlü bir ivme çizdi.

BIST 100 ENDEKSİ HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,39 oranında artış göstererek haftayı 13.779,39 puandan tamamladı. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen endeks, en düşük 13.376,01 puanı test ederken, en yüksek 13.956,18 puana kadar ulaştı.

Sektörel bazda endekslerin performansı ise şu şekilde gerçekleşti:

Teknoloji Endeksi: Yüzde 4,54 artışla 49.206,89 puan

Sanayi Endeksi: Yüzde 2,93 yükselişle 19.017,03 puan

Mali Endeks: Yüzde 1,76 kazançla 18.853,52 puan

Hizmetler Endeksi: Yüzde 0,37 artışla 12.574,60 puan

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcısına en çok prim yaptıran hisselerin başında Tekfen Holding yer aldı.

Tekfen Holding AŞ: Yüzde 35,28 artış

CW Enerji: Yüzde 24,12 artış

Türk Altın İşletmeleri: Yüzde 18,09 artış

Aynı dönemde değer kaybederek yatırımcısını üzen hisseler ise şunlar oldu:

Şekerbank: Yüzde 12,63 düşüş

Balsu Gıda: Yüzde 11,28 düşüş

Otokar: Yüzde 10,49 düşüş

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Güvenli liman olarak görülen altın, bu hafta da yatırımcısına ciddi kazanç sağladı. Geçen hafta sonuna kıyasla altın fiyatlarındaki haftalık değişimler şöyle tabloya yansıdı:

Gram Altın (24 Ayar): Yüzde 8,29 artışla 6.664 TL

Çeyrek Altın: Yüzde 8,25 artışla 10.936 TL

Cumhuriyet Altını: Yüzde 8,12 yükselişle 43.532 TL

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Döviz piyasalarında da yukarı yönlü hareketler dikkat çekti. Başta dolar ve Euro olmak üzere majör para birimlerinde artış kaydedildi. Haftalık kapanış itibarıyla döviz kurlarındaki son rakamlar şu şekilde: