Hakem Kurulu'ndan memur ve emekliye yeni zam teklifi!

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yeniden bir araya geldi. 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda uzlaşılamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti’nin başvurusu ile süreç kurul üzerinden devam ediyor.

KURULDA ZAM GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında gerçekleşen dördüncü toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren tarafı, masaya getirilen toplu sözleşme talepleri üzerinde görüşmeler yaptı.

2027 İÇİN RAKAMLAR REVİZE EDİLDİ

2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7 zam değerlendirilmişti. 2027 yılı için ise başlangıçta yüzde 4+4 olarak planlanan oranlar, revize edilerek ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 olarak belirlendi. Böylece yapılan teklifte 2027 yılının ilk 6 ayı için yüzde 1'lik artış teklif edilirken diğer dönemlere dair teklifler sabit kaldı. Hakem Kurulu’nun yarın yapılacak son toplantısında zam oranı netleşecek.

SENDİKALAR MASADAN KALKTI

Yapılan teklifin ardından Kamu-Sen ve Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda çekildi.

MEMUR-SEN’DEN TEPKİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz, memura yoksulluğu reva görecek bir kararı asla kabul etmeyeceğiz, sineye çekmeyeceğiz. Direnmeye, eylemliliğe, bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yalçın, memur ve emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını ve artık sabrının tükendiğini vurguladı.