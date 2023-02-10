Halka açık şirketler için bağış yapma koşulları gevşetildi

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:22

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:22

SPK haftalık bültenine göre halka açık şirket, yatırım ortaklığı ve aracı kurumların bağış yapma koşulları gevşetildi.

SPK'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana etkileyen depremler nedeniyle bağışta bulunmak isteyen şirketler bakımından, diğer mevzuatın yardım ve bağış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla;

Bağış yapmak isteyen ancak genel kurullarınca belirlenmiş bağış tutarı yeterli olmayan ve hiç belirlenmemiş olan halka açık ortaklıkların, yönetim kurulu kararı ile varsa genel kurul kararında belirlenen sınırı aşacak, böyle bir sınır belirlenmemişse, yönetim kurulu kararında öngörülecek tutarda bağış yapabilecekleri, yönetim kurulu kararı ile yapılacak bağış ve ödemelerin tutarı ve bağış yapılan tarafın, kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması gerektiği, söz konusu yönetim kurulu kararının yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması gerektiği hususlarında bilgilendirilmelerine karar verilmiştir."