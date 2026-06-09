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Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı
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Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

9.06.2026 10:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

Nakit ihtiyacı olan yurttaşlar için bankalar yarışa girdi. Sıfır faizli krediler ve taksitli nakit avans kampanyalarında limitler güncellendi. İşte banka banka güncel liste...

Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

Yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikaları doğrultusunda kredi faiz oranlarının zirveyi gördüğü bu dönemde, bankalar yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarında vites yükseltti. 

Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

Peş peşe güncellenen kampanyalarda sıfır faizli finansman tutarları 100 bin TL seviyesine kadar dayandı.

Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

Hayat pahalılığı karşısında bütçesini dengelemek ya da acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen yurttaşlar, bankaların sunduğu bu avantajlı paketleri yakından takip ediyor.

Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

Kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap gibi farklı finansal ürünlerin bir arada sunulduğu paketlerde vadeler 1 ay ile 12 ay arasında değişiklik gösteriyor.

Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

İşte bankaların yeni müşterilerine özel sunduğu en güncel faizsiz ve düşük faizli kredi hamleleri:

Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

DENİZBANK

Denizbank, yeni müşterilerine özel toplamda 100 bin TL'ye varan faizsiz bir paket sunarak listenin başında yer alıyor.

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 100 bin TL

Ayrıntılar: 65 bin TL kredi (3 ay vadeli)

  • 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
  • 10 bin TL taksitli kurtaran hesap (3 ay vadeli)
Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 100 bin TL

Ayrıntılar:

  • 50 bin TL faizsiz kredi (3 ay vadeli)
  • 50 bin TL taksitli avans hesap (3 ay vadeli)
Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 70 bin TL

Ayrıntılar:

  • 45 bin TL kredi (12 ay vadeli)
  • 25 bin TL taksitli avans (3 ay vadeli)
Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 55 bin TL

Ayrıntılar:

  • 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
  • 30 bin TL ek hesap (1 ay vadeli)
Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 50 bin TL

Ayrıntılar:

  • 25 bin TL kredi (3 ay vadeli)
  • 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

Kritik Uyarı: Bankaların sunduğu bu cazip kampanyalar yalnızca ilgili bankayla ilk kez çalışacak olan yeni müşteriler için geçerlidir. Ayrıca kredi tahsis süreçleri, kredi notu barajları ve ek kullanım koşulları bankadan bankaya değişiklik gösterebilmektedir. Yurttaşların başvurularını bankaların mobil uygulamaları üzerinden yapması gerekmektedir.

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