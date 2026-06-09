Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı

Yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikaları doğrultusunda kredi faiz oranlarının zirveyi gördüğü bu dönemde, bankalar yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarında vites yükseltti.

Peş peşe güncellenen kampanyalarda sıfır faizli finansman tutarları 100 bin TL seviyesine kadar dayandı.

Hayat pahalılığı karşısında bütçesini dengelemek ya da acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen yurttaşlar, bankaların sunduğu bu avantajlı paketleri yakından takip ediyor.

Kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap gibi farklı finansal ürünlerin bir arada sunulduğu paketlerde vadeler 1 ay ile 12 ay arasında değişiklik gösteriyor.

İşte bankaların yeni müşterilerine özel sunduğu en güncel faizsiz ve düşük faizli kredi hamleleri:

DENİZBANK Denizbank, yeni müşterilerine özel toplamda 100 bin TL'ye varan faizsiz bir paket sunarak listenin başında yer alıyor. Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 100 bin TL Ayrıntılar: 65 bin TL kredi (3 ay vadeli) 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

10 bin TL taksitli kurtaran hesap (3 ay vadeli)

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 100 bin TL Ayrıntılar: 50 bin TL faizsiz kredi (3 ay vadeli)

50 bin TL taksitli avans hesap (3 ay vadeli)

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 70 bin TL Ayrıntılar: 45 bin TL kredi (12 ay vadeli)

25 bin TL taksitli avans (3 ay vadeli)

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 55 bin TL Ayrıntılar: 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

30 bin TL ek hesap (1 ay vadeli)

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 50 bin TL Ayrıntılar: 25 bin TL kredi (3 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)