Havalimanlarında fiyatlar uçuşa geçti
Dolar ve Euro art arda rekor kırdı, art arda gelen zamların ardından havalimanlarında da fiyatlar uçtu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim kararları ve gelen açıklamalarla döviz kurunda yaşanan hızlı yükseliş, havalimanlarında yerli yolcunun alışveriş yapmasını neredeyse imkansız hale getirdi. Bir şişe suyun 11, bir gofretin 29, hamburgerin ise 110 TL'den satıldığı İstanbul'daki havalimanlarında yolcular yüksek fiyatlardan, işletmecilerse Euro bazlı yüksek kiralardan yakınıyor.
İNDİRİM TALEBİ VAR
İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA ile görüşen işyeri sahiplerinin, kiralar konusunda yardım talebinde bulunduğu, İGA'nın da konuyu değerlendirdiği öğrenildi. Aynı şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki işletmelerin de İSG'den kira indirimi talep ettiği belirtildi.
FİYATLAR AKILALMAZ SEVİYEDE
Sözcü gazetesinden Ümit Türk'ün haberine göre; bir şişe suyun 11 TL'den bir hamburger menüsünün ise 110 TL'den satıldığı İstanbul Havalimanı'nda, bir gofret 29, bir dilim su böreği 40, bir adet lahmacun ise 24 TL'den satılıyor.
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