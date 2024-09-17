Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde 16 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı tahvil ihalesiyle 15 milyar 915 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde 16 milyar lira borçlandı
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AA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 15:57

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 31,02, birleşik faiz ise yüzde 33,42 oldu.

Nominal teklifin 16 milyar 178,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 657 milyon lira, net satış 9 milyar 415,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 221 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 15 milyar 915,1 milyon lira borçlandı.


Etiketler: #Tahvil #faiz #Hazine ve Maliye Bakanlığı

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