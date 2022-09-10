Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 2 sabit kuponlu devlet tahvili ve kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Eylül Pazartesi günü yapılacak ihalede, 10 yıl (3514 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Salı günü yapılacak ilk ihalede, 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil yeniden ihraç edilecek.
Aynı gün 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
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