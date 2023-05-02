Hazine iki tahvilde 22,7 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 22 milyar 668,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 15:55
Hazine iki tahvilde 22,7 milyar TL borçlandı
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Hazine iki ihalede yaklaşık 22,7 milyar lira borçlandı.

Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede dönemsel faiz yüzde 3,49 oldu.

Nominal teklifin 15 milyar 483,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 862,5 milyon lira, net satış 8 milyar 101,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 282 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede basit faiz yüzde 13,04, bileşik faiz yüzde 13,46 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 520 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 157 milyon lira, net satış 2 milyar 717,2 milyon lira olarak gerçekleşti.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahvil borçlanma

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