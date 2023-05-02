Hazine iki tahvilde 22,7 milyar TL borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 22 milyar 668,8 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine iki ihalede yaklaşık 22,7 milyar lira borçlandı.
Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.
İhalede dönemsel faiz yüzde 3,49 oldu.
Nominal teklifin 15 milyar 483,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 862,5 milyon lira, net satış 8 milyar 101,6 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 282 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede ise 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.
İhalede basit faiz yüzde 13,04, bileşik faiz yüzde 13,46 oldu.
Nominal teklifin 5 milyar 520 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 157 milyon lira, net satış 2 milyar 717,2 milyon lira olarak gerçekleşti.
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