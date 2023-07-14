Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 3 ihale düzenleyecek

Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:57

Güncelleme: 14.07.2023 - 12:57

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 17 Temmuz'daki ilk ihalede 4 yıl (1428 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

18 Temmuz'da, 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 7 yıl (2513 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.