Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri duyurdu: Bütçe açığında dev yükseliş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz 2026'ya ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim bütçe giderleri temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,8 artarak 1 trilyon 790 milyar 502 milyon TL'ye yükseldi.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise yüzde 28,8 artışla 1 trilyon 412 milyar 397 milyon TL oldu. Böylece temmuz ayında bütçe açığı 378 milyar 105 milyon TL olarak gerçekleşti.

FAİZ DIŞI DENGE DE AÇIK VERDİ

Faiz dışı denge geçen yılın temmuz ayında 110 milyar 726 milyon TL fazla vermişti. Bu yılın aynı ayında ise 51 milyar 341 milyon TL açık oluştu.

Faiz hariç bütçe giderleri yıllık bazda yüzde 48,4 artarak 1 trilyon 463 milyar 738 milyon TL oldu.

FAİZ GİDERLERİ YÜZDE 142,8 ARTTI

Bütçede faiz giderleri temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 142,8 artarak 326,8 milyar TL'ye yükseldi.

Ocak-temmuz döneminde faiz giderleri ise yıllık bazda yüzde 43,7 artışla 1 trilyon 791 milyar TL oldu.

PERSONEL GİDERLERİ 461,6 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Temmuz ayında personel giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,3 artarak 461 milyar 568 milyon TL oldu.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 48,2 artışla 55 milyar 698 milyon TL'ye yükseldi.

Mal ve hizmet alım giderleri ise yüzde 42,2 artarak 113 milyar 900 milyon TL olarak gerçekleşti.

CARİ TRANSFERLER 611,5 MİLYAR TL OLDU

Cari transferler temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,2 artarak 611 milyar 450 milyon TL'ye ulaştı.

Aynı dönemde sermaye giderleri 150 milyar 899 milyon TL, sermaye transferleri 34 milyar 999 milyon TL, borç verme giderleri ise 35 milyar 224 milyon TL oldu.

VERGİ GELİRLERİ 1,23 TRİLYON TL'YE ULAŞTI

Merkezi yönetim bütçesinin en önemli gelir kalemi olan vergi tahsilatı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 1 trilyon 234 milyar 842 milyon TL oldu.

Vergi türleri bazında gelir vergisi yüzde 47,9, dahilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 46,2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 36,8, ithalde alınan KDV yüzde 16,4, damga vergisi yüzde 49,5 ve harçlar yüzde 46,7 arttı.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatı yüzde 5,1 yükselirken, kurumlar vergisi tahsilatı yüzde 69,8 azaldı.

İLK 7 AYDA BÜTÇE GİDERLERİ 10,5 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Ocak-temmuz döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,6 artarak 10 trilyon 520 milyar 682 milyon TL'ye yükseldi.

Böylece 2026 yılı için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon TL'lik bütçe gideri ödeneğinin yüzde 55,4'ü kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 35,3 artışla 8 trilyon 729 milyar 669 milyon TL seviyesine çıktı.

7 AYDA VERGİ TAHSİLATI 7,85 TRİLYON TL OLDU

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 37,4 artarak 9 trilyon 199 milyar 742 milyon TL oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı ise yüzde 37,3 artışla 7 trilyon 854 milyar 582 milyon TL'ye ulaştı.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirler yüzde 40,9 artarak 1 trilyon 101 milyar 103 milyon TL olarak gerçekleşti. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 185 milyar 561 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 58 milyar 495 milyon TL oldu.

7 AYDA PERSONEL GİDERİ 2,95 TRİLYON TL'YE ULAŞTI

Ocak-temmuz döneminde personel giderleri yüzde 42,8 artarak 2 trilyon 955 milyar 129 milyon TL oldu.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 49,1 artışla 372 milyar 497 milyon TL, mal ve hizmet alım giderleri yüzde 44,4 artışla 712 milyar 131 milyon TL olarak gerçekleşti.

Cari transferler ise yüzde 28,4 artarak 3 trilyon 726 milyar 708 milyon TL'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde sermaye giderleri 614 milyar 981 milyon TL, sermaye transferleri 151 milyar 433 milyon TL ve borç verme giderleri 196 milyar 789 milyon TL oldu.

FAİZ ÖDEMELERİ 1,8 TRİLYON TL'YE YAKLAŞTI

Ocak-temmuz döneminde bütçeden faiz giderlerine ayrılan kaynak 1 trilyon 791 milyar TL'ye ulaştı.

Faiz giderlerindeki yıllık yüzde 43,7'lik artış, merkezi yönetim bütçesi üzerindeki faiz yükünün büyümeye devam ettiğini gösterdi.