Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yeni düzenleme taslağı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:47

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:48

Hazine ve Maliye Bakanlığı, alışverişlerde ödeme yöntemlerine ilişkin önemli bir taslak düzenleme hazırladı. Taslağın tebliğ haline gelmesi durumunda, 7 bin TL ve üzerindeki ödemelerin banka veya kredi kartı ile yapılması zorunlu hale gelecek. Taslak ile ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, taslağın yayımlanması durumunda 7 bin TL üzeri alışverişlerde nakit kullananlara özel usülsüzlük cezası kesileceğine dikkat çekti.

Ekonomist Babuşcu'nun açıklamaları şöyle:

''Bu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse; Artık her kim olursa olsun 7.000,00 TL ve üzeri ödemelerini banka yada kredi kartı ile ödeme yapmak zorunda kalacak.

Örnekten görüleceği üzere Kamu Kurumunda memur olarak çalışan Bay A evine aldığı 20.000 TL'lik buzdolabının ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda.

Kamu Kurumunda akademisyen olarak çalışan Bay B evindeki kütüphanesi için aldığı 10.000 TL'lik kitabın ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda kalacak..

Bu taslaktan önce, alışverişte iki tarafta vergi mükellefi olursa 7000 TL’nin üzerindeki alışverişler banka veya kredi kartıyla olması gerekiyordu. Bu taslak yayınlanır, tebliğ haline gelirse mükellef olmayanlar da 7000 TL’nin üzerinde alışverişte banka veya kredi kartı kullanacak, aksi halde onlara da özel usülsüzlük cezası kesilecek.''