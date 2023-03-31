Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İç borçlanma stratejisi belli oldu

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:48

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 17:52

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nisan-haziran dönemi iç borçlanma stratejisinde, nisan ayında 16,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar liralık, mayısta 103,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 85 milyar liralık, haziranda 55,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 64 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Nisan, mayıs ve haziran aylarındaki iç borçlanmanın tamamının piyasadan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Nisanda 72,8 milyar liralık, mayısta 115 milyar liralık ve haziranda 63,7 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 76,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.