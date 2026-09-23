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Hazine ve Maliye'den yeni yaptırım düzenlemesi: O işlemler MASAK'a bildirilecek

Hazine ve Maliye'den yeni yaptırım düzenlemesi: O işlemler MASAK'a bildirilecek

23.09.2026 09:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Hazine ve Maliye'den yeni yaptırım düzenlemesi: O işlemler MASAK'a bildirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yaptırım listesinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik işlemlerde uygulanacak tedbirleri belirledi. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğle, yaptırım listesinde yer alanların gerçekleştirmek istediği işlemlerin MASAK’a ivedilikle bildirilmesi ve işlemlerin ertelenmesi için gerekli tedbirlerin alınması zorunlu hale getirildi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yaptırım listesinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik işlemlerde uygulanacak tedbirleri belirledi.

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğle, BMGK’nin ilgili listeleme kararları doğrultusunda Türkiye’de uygulanacak tedbirlerin kapsamı ve esasları düzenlendi.

İŞLEMLER MASAK’A BİLDİRİLECEK

Düzenlemeye göre yükümlüler, yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri ivedilikle MASAK’a bildirmek ve söz konusu işlemlerin ertelenmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Tebliğin amacı, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” ile “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” kapsamındaki listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlarla ilgili olarak, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde alınması gereken tedbirleri belirlemek olarak açıklandı.

BMGK KARARLARI MASAK’IN SİTESİNDE DUYURULACAK

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili listeleme kararları ile bu kararlara konu kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgiler, MASAK’ın internet sitesinde yayımlanarak duyurulacak.

YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN DÜZENLEME

Tebliğin en önemli düzenlemesi yükümlülüklere ilişkin oldu. Buna göre yükümlüler, ilgili mevzuat uyarınca listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemleri ivedilikle MASAK’a bildirmek ve işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak zorunda olacak.

Düzenleme, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” ile “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine dayandırıldı.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #Suç #MASAK #bmgk

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