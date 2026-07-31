Haziran ayı dış ticaret karnesi belli oldu: Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülkeler hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı geçici dış ticaret verilerine göre, haziran ayında ihracat ve ithalat çift haneli artış kaydetti. Ancak ithalattaki daha hızlı yükseliş nedeniyle dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 26,2 artarak 10 milyar 370 milyon ABD Doları'na çıktı.

İHRACAT VE İTHALAT ÇİFT HANELİ ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artışla 24 milyar 915 milyon ABD Doları'na yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 23 artarak 35 milyar 285 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde ise ihracat yüzde 3,5 artışla 135 milyar 980 milyon ABD Doları'na, ithalat da yüzde 4,6 yükselişle 189 milyar 120 milyon ABD Doları'na ulaştı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 26,2 YÜKSELDİ

Haziran ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artarak 8 milyar 218 milyon ABD Doları'ndan 10 milyar 370 milyon ABD Doları'na yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,4'ten yüzde 70,6'ya geriledi.

Yılın ilk altı ayında dış ticaret açığı yüzde 7,4 artışla 53 milyar 140 milyon ABD Doları olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,6'dan yüzde 71,9'a düştü.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT 23,3 MİLYAR ABD DOLARI'NI AŞTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat haziranda yüzde 23,2 artışla 23 milyar 302 milyon ABD Doları'na yükseldi.

Aynı dönemde enerji ve altın hariç ithalat yüzde 24,3 artarak 28 milyar 16 milyon ABD Doları olurken, bu gruptaki dış ticaret açığı 4 milyar 713 milyon ABD Doları olarak hesaplandı.

Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83,2 seviyesinde gerçekleşti.

İMALAT SANAYİ İHRACATTA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Haziran ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 olurken, tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 2 olarak kaydedildi.

İthalatta ise ara malları yüzde 71,4 ile en büyük payı alırken, sermaye malları ve tüketim mallarının payı ayrı ayrı yüzde 14,2 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA, İTHALAT ÇİN'DEN

Haziran ayında en fazla ihracat 1 milyar 971 milyon ABD Doları ile Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı sırasıyla ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya izledi. İlk beş ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 29 oldu.

İthalatta ise ilk sırada 5 milyar 276 milyon ABD Doları ile Çin yer aldı. Çin'i Rusya, Almanya, ABD ve İtalya takip etti. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,6'sını oluşturdu.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI SINIRLI KALDI

Haziran ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

İthalatta ise yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 12,1 olarak hesaplandı.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLERDE İHRACAT GERİLEDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre haziran ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalırken, ithalat yüzde 7,1 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ihracat yıllık bazda yüzde 7,9, ithalat ise yüzde 8,7 artış gösterdi.