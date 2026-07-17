Haziranda en çok hangi ülkenin vatandaşına konut satıldı? Gayrimenkulde yabancı ilgisi devam ediyor...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı haziran ayına ilişkin Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde haziran ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 129 bin 979'a yükseldi. Buna karşın yılın ilk altı ayında toplam konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 699 bin 516 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞLARI YÜZDE 23,1 ARTTI

Haziran ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 43 bin 406'ya ulaştı. İkinci el konut satışları ise yüzde 12,5 artışla 86 bin 573 olarak gerçekleşti.

Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 33,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 66,6 oldu.

Ocak-haziran döneminde ilk el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 221 bin 487'ye yükselirken, ikinci el konut satışları yüzde 4,8 azalarak 478 bin 29'a geriledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA YÜZDE 72,1'LİK ARTIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,1 artarak 25 bin 993 oldu. Aynı dönemde diğer konut satışları ise yüzde 7,1 artışla 103 bin 986 olarak kaydedildi.

Haziran ayında toplam konut satışlarının yüzde 20'sini ipotekli satışlar, yüzde 80'ini ise diğer satışlar oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde ipotekli konut satışları yüzde 32,2 artarak 142 bin 794'e yükselirken, diğer satışlar yüzde 9,3 azalarak 556 bin 722'ye geriledi.

ARINDIRILMIŞ VERİLER FARKLI BİR GÖRÜNÜM ORTAYA KOYDU

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre haziran ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5, ikinci el konut satışları ise yüzde 8,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 2,3, ikinci el konut satışları yüzde 0,9 arttı.

YABANCILARA KONUT SATIŞLARI YÜZDE 20,1 ARTTI

Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 2 bin 15 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalarak 9 bin 83'e geriledi.

Haziran ayında yabancılara en fazla konut satışı 381 konutla Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 170'er konutla Ukrayna ve İran vatandaşları takip etti.

İLK EL İŞYERİ SATIŞLARI ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre haziran ayında ilk el işyeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarken, ikinci el işyeri satışları yüzde 6,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ilk el işyeri satışları bir önceki aya göre yüzde 4 artış gösterirken, ikinci el işyeri satışları yüzde 1,4 yükseldi.