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Hedef Holding ile Tera Finansal Yatırımlar'da iki yönetici görevinden ayrıldı

Hedef Holding ile Tera Finansal Yatırımlar'da iki yönetici görevinden ayrıldı

19.09.2026 12:17:00
Güncellenme:
AA
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Hedef Holding ile Tera Finansal Yatırımlar'da iki yönetici görevinden ayrıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Tera Finansal Yatırımlar ile Hedef Holding'de iki yöneticinin görevinden ayrıldığı ifade edildi.
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Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı.

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci'nin bugün itibarıyla her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı bildirildi.

Hedef Holding'den yapılan açıklamada ise Yönetim Kurulu Üyesi Gökalp'in, hakkında yürütülen hukuki süreç nedeniyle istifa ettiği belirtilerek, "İstifa Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması için ilgili süreç başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

 

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