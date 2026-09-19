Hedef Holding ile Tera Finansal Yatırımlar'da iki yönetici görevinden ayrıldı

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı.

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci'nin bugün itibarıyla her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı bildirildi.

Hedef Holding'den yapılan açıklamada ise Yönetim Kurulu Üyesi Gökalp'in, hakkında yürütülen hukuki süreç nedeniyle istifa ettiği belirtilerek, "İstifa Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması için ilgili süreç başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.