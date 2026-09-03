Hepsiburada'nın yeni sahibinden dev finans hamlesi: Kaspi, Türkiye'de banka sahibi oldu

Kazakistan merkezli teknoloji ve finans şirketi Kaspi.kz, Türkiye'deki büyüme stratejisinde yeni bir aşamaya geçti. Hepsiburada'da kontrol payını elde ederek e-ticaret sektörüne adım atan şirket, Rabobank A.Ş.'nin satın alımını da tamamlayarak Türkiye'deki finansal faaliyetlerinin önünü açtı.

Kaspi.kz, e-ticaret, ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler alanındaki deneyimini Türkiye'ye taşımaya hazırlanırken, Hepsiburada ile bankacılık hizmetlerini aynı dijital ekosistem içerisinde buluşturmayı hedefliyor.

RABOBANK SATIN ALIMI TAMAMLANDI

Kaspi.kz, Türkiye'de tam lisanslı olarak faaliyet gösteren Rabobank A.Ş.'nin satın alımını 15 Temmuz 2026'da tamamladığını açıkladı.

Satın almayla birlikte şirket, Türkiye'deki e-ticaret faaliyetlerinin yanı sıra bankacılık ve finansal hizmetlerde de doğrudan faaliyet gösterebileceği bir yapıya kavuştu.

HEPSİBURADA İLE TÜRKİYE PAZARINA GİRDİ

Kaspi.kz'nin Türkiye'deki büyüme hamlesinin ilk önemli adımı Hepsiburada yatırımı oldu. Şirket, e-ticaret platformunda kontrol payını elde ederek Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirdi.

Kaspi.kz'nin Hepsiburada'daki payı yüzde 86,74 seviyesinde bulunuyor. Şirketin e-ticaret alanında oluşturduğu bu yapı, finansal hizmetlerin de aynı ekosisteme dahil edilmesi için temel oluşturdu.

E-TİCARET VE FİNANS AYNI EKOSİSTEMDE BULUŞACAK

Kaspi.kz'nin Türkiye stratejisinde alışveriş ile finansal hizmetlerin tek bir dijital yapı içerisinde bir araya getirilmesi öne çıkıyor.

Şirket, Kazakistan'da geliştirdiği ödeme sistemleri, e-ticaret çözümleri ve fintech hizmetlerindeki deneyimini Türkiye'deki tüketiciler ve işletmeler için kullanmayı planlıyor.

Bu kapsamda Hepsiburada'nın e-ticaret altyapısı ile bankacılık ve finansal hizmetlerin birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor.

RABOBANK, HEPSİ BANK OLARAK YENİDEN YAPILANDIRILDI

Kaspi.kz'nin 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin açıklamasına göre, Rabobank A.Ş.'nin satın alınmasının ardından banka Hepsi Bank adıyla yeniden yapılandırıldı.

Şirket ayrıca Hepsiburada ile bağlantılı yeni bir alışveriş kredisi ürününü test etmeye başladı. Kaspi.kz, Türkiye'deki fintech hizmetlerini 2027 yılından itibaren daha geniş kapsamda sunmayı planlıyor.

KASPI'NİN 'SUPER APP' MODELİ TÜRKİYE'YE TAŞINIYOR

Kaspi.kz'nin Kazakistan'daki iş modelinin merkezinde ödeme, e-ticaret ve fintech hizmetlerinin tek bir dijital ekosistemde toplanması bulunuyor.

Şirketin "Super App" yaklaşımı sayesinde kullanıcılar farklı finansal ve ticari işlemlerini aynı dijital ortam üzerinden gerçekleştirebiliyor. Türkiye'de de bu yapının önemli parçalarının Hepsiburada ve Hepsi Bank üzerinden oluşturulması amaçlanıyor.

TÜRKİYE'DEKİ FİNANSAL HİZMETLER GENİŞLEYECEK

Rabobank A.Ş. satın alımının tamamlanmasıyla Kaspi.kz, Türkiye'deki faaliyetlerini yalnızca e-ticaretle sınırlı olmaktan çıkararak finansal hizmetlerde de daha güçlü bir konuma taşıdı.

Şirket, ödeme, e-ticaret ve fintech alanlarındaki teknolojik altyapısını Türkiye'deki tüketicilere ve satıcılara sunmayı planlıyor.

Kaspi.kz'nin açıklamalarına göre Türkiye'deki finansal hizmet çalışmaları henüz başlangıç aşamasında. Önümüzdeki dönemde Hepsi Bank'ın faaliyetlerinin genişletilmesi ve bankacılık operasyonlarının Hepsiburada'nın e-ticaret altyapısıyla daha güçlü şekilde entegre edilmesi bekleniyor.