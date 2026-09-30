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Hizmet üretiminde fiyat alarmı: Yıllık artış yüzde 33,29'a ulaştı

Hizmet üretiminde fiyat alarmı: Yıllık artış yüzde 33,29'a ulaştı

30.09.2026 10:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Hizmet üretiminde fiyat alarmı: Yıllık artış yüzde 33,29'a ulaştı

TÜİK’in ağustos ayına ilişkin H-ÜFE verileri, hizmet sektöründe fiyat artışlarının sürdüğünü ortaya koydu. H-ÜFE aylık ve yıllık bazda yükselirken, yıllık artışın en yüksek olduğu sektör ulaştırma ve depolama hizmetleri oldu. Ulaştırma ve depolama, aylık fiyat artışında da diğer hizmet gruplarını geride bıraktı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,87 artarken yıllık bazda yüzde 33,29 yükseldi.

H-ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 32,66, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 34,46 arttı.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 40,07

H-ÜFE’nin alt sektörlerinde yıllık bazda en yüksek artış ulaştırma ve depolama hizmetlerinde görüldü. Bu grupta fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,07 yükseldi.

Aynı dönemde mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 32,79, idari ve destek hizmetlerde yüzde 30,44, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 28,69, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 27,53, gayrimenkul hizmetlerinde ise yüzde 21,71 artış kaydedildi.

AYLIK ARTIŞTA ULAŞTIRMA İLK SIRADA

Ağustosta bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,99 artış gerçekleşti. İdari ve destek hizmetlerdeki aylık artış yüzde 3,03 olurken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,77 olarak kaydedildi.

Bilgi ve iletişim hizmetlerinde fiyatlar yüzde 2,31, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,27, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde ise yüzde 0,65 arttı.

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