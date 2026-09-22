HSBC'den altın için dikkat çeken analiz: Uzun vadede üç unsur belirleyici olacak

HSBC Asset Management, yatırımcıların petrol piyasasında yaşanan son şokun boyutunu, ne kadar hızlı gerçekleştiğini ve etkilerinin ne kadar sürebileceğini yakından izlemesi gerektiğine dikkat çekti. Kuruma göre petrol fiyatlarındaki hareketlilik, başta büyüme ve enflasyon arasındaki denge olmak üzere şirket kârlılığı ile piyasalardaki risk iştahını da etkileyebilir.

PETROLDEKİ GELİŞMELER YAKINDAN İZLENMELİ

HSBC, emtia görünümünde petrol tarafındaki gelişmelerin kritik olduğuna işaret etti. Raporda enerji ve jeopolitik kaynaklı arz şoklarının enflasyonu yukarı ittiği, buna karşılık güçlü büyüme ve görece sağlam iş gücü piyasasının merkez bankalarına enflasyona karşı hareket alanı sağladığı belirtildi.

Kurum, bu ortamın enflasyonun daha dalgalı ve yüksek seyretmesine neden olabileceğini ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğini değerlendiriyor.

ALTININ UZUN VADELİ GÖRÜNÜMÜNE 3 DESTEK

HSBC, değerli metaller tarafında ise altının uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu değerlendirmede bulundu.

Raporda altının uzun vadeli görünümünü destekleyen üç temel unsur şöyle sıralandı:

Güvenli liman özelliği

Portföy çeşitlendirme aracı olması

Değer saklama işlevi

ALTIN YILLIK BAZDA YÜZDE 20,3 YÜKSELDİ

HSBC’nin raporundaki piyasa verilerine göre altın, 18 Eylül itibarıyla ons başına 4.384 dolar seviyesindeydi.

Altın son bir haftada yüzde 0,8, son bir ayda yüzde 1,1 ve son üç ayda yüzde 4,1 yükselirken, yıllık artış yüzde 20,3 olarak kaydedildi.