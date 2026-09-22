Cumhuriyet Gazetesi Logo
HSBC'den altın için dikkat çeken analiz: Uzun vadede üç unsur belirleyici olacak

HSBC'den altın için dikkat çeken analiz: Uzun vadede üç unsur belirleyici olacak

22.09.2026 11:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
HSBC'den altın için dikkat çeken analiz: Uzun vadede üç unsur belirleyici olacak

HSBC Asset Management, petrol piyasasında yaşanan son şokun boyutu ve kalıcılığının yatırımcılar tarafından yakından izlenmesi gerektiğini belirtti. Kurum, enerji ve jeopolitik kaynaklı arz şoklarının enflasyonu artırabileceği ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği uyarısında bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

HSBC Asset Management, yatırımcıların petrol piyasasında yaşanan son şokun boyutunu, ne kadar hızlı gerçekleştiğini ve etkilerinin ne kadar sürebileceğini yakından izlemesi gerektiğine dikkat çekti. Kuruma göre petrol fiyatlarındaki hareketlilik, başta büyüme ve enflasyon arasındaki denge olmak üzere şirket kârlılığı ile piyasalardaki risk iştahını da etkileyebilir.

PETROLDEKİ GELİŞMELER YAKINDAN İZLENMELİ

HSBC, emtia görünümünde petrol tarafındaki gelişmelerin kritik olduğuna işaret etti. Raporda enerji ve jeopolitik kaynaklı arz şoklarının enflasyonu yukarı ittiği, buna karşılık güçlü büyüme ve görece sağlam iş gücü piyasasının merkez bankalarına enflasyona karşı hareket alanı sağladığı belirtildi.

Kurum, bu ortamın enflasyonun daha dalgalı ve yüksek seyretmesine neden olabileceğini ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğini değerlendiriyor.

ALTININ UZUN VADELİ GÖRÜNÜMÜNE 3 DESTEK

HSBC, değerli metaller tarafında ise altının uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu değerlendirmede bulundu.

Raporda altının uzun vadeli görünümünü destekleyen üç temel unsur şöyle sıralandı:

  • Güvenli liman özelliği
  • Portföy çeşitlendirme aracı olması
  • Değer saklama işlevi

ALTIN YILLIK BAZDA YÜZDE 20,3 YÜKSELDİ

HSBC’nin raporundaki piyasa verilerine göre altın, 18 Eylül itibarıyla ons başına 4.384 dolar seviyesindeydi.

Altın son bir haftada yüzde 0,8, son bir ayda yüzde 1,1 ve son üç ayda yüzde 4,1 yükselirken, yıllık artış yüzde 20,3 olarak kaydedildi.

İlgili Konular: #petrol #altın #HSBC

İlgili Haberler

Motorin fiyatlarının zamlanması ekonomiyi nasıl etkiliyor? Uzmanlar tek tek açıkladı
Motorin fiyatlarının zamlanması ekonomiyi nasıl etkiliyor? Uzmanlar tek tek açıkladı Motorin fiyatının 100 Türk Lirası’nı aşması, ulaşım ve tarım başta olmak üzere farklı sektörlerde maliyet baskısını artırdı. Uzmanlar, motorinin traktör, kamyon ve tırlarda kullanılması nedeniyle zamların üretim ve nakliye maliyetlerine yansıyabileceğine dikkat çekiyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın market raflarına ise aynı gün ve aynı oranda yansımasının beklenmediği belirtiliyor.
TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksinde yükseliş
TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksinde yükseliş TÜİK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin eylül ayı sonuçları açıklandı. Tüketici güven endeksi eylülde yükselirken, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumuna ve genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerde de artış görüldü. Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks ise geriledi.
Emekli maaşı nasıl artırılır? SGK uzmanı tüm ayrıntıları açıkladı
Emekli maaşı nasıl artırılır? SGK uzmanı tüm ayrıntıları açıkladı Milyonlarca çalışanın emeklilik aylığının hesaplanmasında SGK’ye bildirilen prime esas kazançlar önemli rol oynuyor. Uzman İsa Karakaş, düşük kazanç üzerinden yapılan bildirimlerin uzun vadede emekli aylığını etkileyebileceğine dikkat çekerek çalışanların bordro ve SGK kayıtlarını düzenli kontrol etmesi gerektiğini belirtti. Fazla mesai, prim ve ikramiye gibi ödemelerin de mevzuata uygun şekilde kayıtlara yansıtılmasının önemine işaret edildi.