29 Eylül 2022 Perşembe, 15:29

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İngiltere'de bugün gazetele manşetlerinde hükümetin vergi kesintilerini kapsayan mini bütçe açıklamasından sonra derinleşen ekonomik çalkantı var.

İngiltere Merkez Bankası dün uzun vadeli tahvillerde 65 milyar sterlinlik geçici alım müdahalesini açıkladı.

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'İngiltere Arafta' manşetiyle çıkan The Mirror gazetesi İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın soyadına gönderme yaparak 'Acemi Destek' başlığıyla çıktı. Gazete, İngiltere Merkez Bankası'nın Çarşamba günü başlattığı 65 milyar sterlinlik tahvil alım programının ülkenin emeklilik fonlarının "çöküşünü" durdurduğunu ancak yaşananların İngiltere'yi "arafta" bıraktığını söylüyor.

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Financial Times gazetesi ise 'İngiltere Merkez Bankası'ndan tahvil piyasasında krizi önlemek için 65 milyar sterlinlik müdahale' manşetini attı.

Gazete yorumunda, bankanın ekonomiye yeni basılan milyarlarca sterlinlik para sürdüğü programın, emeklilik fonlarının alacaklılarına ödemek için ellerinde tuttuğu bonoları satmak zorunda kalıp fiyatları aşağı çektiği ve bunun da daha fazla satışa neden olduğu olası bir kısır döngüyü önlemeyi amaçladığını söylüyor.

Gazetenin alıntı yaptığı kıdemli bir bankacı, "Çarşamba gününün sonun başlangıcı olduğundan endişeliydim. Tam olarak bir Lehman faciası değildi. Ama ona yakındı." diyor.

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The Sun gazetesi yaşanan türbülansı 'Bozuk Fon Zamanı' manşetiyle gördü ve Çarşamba günü emeklilik fonlarından yaklaşık 1,000,000,000,000 sterlinlik kaybın yaşanmak üzere olduğunu söyledi.

BBC

'Emeklilik fonları krizi Merkez Bankası'nın 65 milyar dolarlık müdahaleye zorladı' manşetiyle çıkan The Telegraph gazetesi, krizin Muhafazakar Parti'nin özel ve kamu destekçileri arasında alarma yol açtığını ancak Downing Street'in başbakanın istifa etmesi gerektiği yönündeki her türlü öneriyi reddettiğini söylüyor.

Gazete, Başbakan Truss'ın gayri resmi danışmanı ekonomist Gerard Lyons'tan alıntı yaparak, hem başbakanı hem de maliye bakanını "piyasaların hükümetin adımlarını tam olarak anladığından emin olmaları ve piyasaları korkutmamaları gerektiği konusunda" uyardığını söylüyor.

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The Guardian gazetesinin bugünkü manşeti, "Merkez Bankası'nın finansal krizi 65 milyar sterlinlik önleme çabası.' Gazete, Başbakan Truss'ın milletvekillerinden maliye bakanını görevden alması ve 1?50 bin sterlinin üzerindeki en yüksek gelir grubunun vergisinin yüzde 45'ten yüzde 40'a indirilmesi kararının geri çekilmesi için baskı altında olduğunu yazdı. The Guardian'a göre bunun sebebi kararın seçmenler açısından destek görmemesi.

Gazete, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın hükümeti "ekonomide iplerin kontrolünü yitirdiği" sözlerine ve bu hafta sonu yapılacak Muhafazakar Parti konferansı öncesi parlamentoya olağanüstü toplanma çağrısına yer verdi.

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I gazetesi, yaşanan çalkantıyı 'Merkez Bankası'nın acil durum yardımı emeklilik fonlarını kurtardı- kamuda kesintiler yolda' manşetiyle gördü.

Hükümet dairelerine açığı azaltmaya yardımcı olmak için "verimlilik planları" hazırlamaları talimatı verildiğini aktaran gazete, kamu sektöründe kesintilerin artık "yolda" olduğunu da belirtti.

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Daily Star gazetesi kapağında Maliye Bakanı Kwarteng'in banka yöneticiyleriyle toplantısından bir fotoğrafın "düzenlenmiş" bir versiyonuyla çıktı. Fotoğrafta bakana kırmızı bir palyaço burnu eklendiği görülüyor, konuşma baloncuğunda yazan, "Ben ne yapıyorum, kimsenin fikri var mı?" gazetenin bugünkü manşeti.

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Metro gazetesine göre eski Maliye Bakanı ve Liz Truss'ın liderlik yarışındaki en yakın rakibi Rishi Sunak Muhafazakar Parti konferansına katılmayacak. Sunak, TV tartışmalarında Truss'ın ekonomi planlarının "sorumsuz" olduğunu ve partisine gelecek seçimleri kaybettirebileceğini söylemişti.

Gazete, Sunak'ın "Truss'a bu anı sahiplenmesi için ne kadar istiyorsa o kadar imkan verin" dediğini aktarıyor. Bu sözleri manşete taşıyan gazete, "intikam soğuk yenen bir yemektir" sözüne de gönderme yapıyor.