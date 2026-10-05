İBB duyurdu: 6 Ekim'de İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla 6 Ekim 2026 tarihinde toplu ulaşımın gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

OTOBÜS, METRO, METROBÜS VE VAPURLAR ÜCRETSİZ

İBB’den yapılan açıklamada, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kapsamında İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının 6 Ekim 2026 tarihinde gün boyunca ücretsiz olacağı belirtildi.

İstanbul’un özgürlüğüne kavuştuğu ve milli mücadelenin önemli dönüm noktalarından biri olan 6 Ekim’de, İstanbulluların ulaşımda rahatça hareket edebilmesi amacıyla toplu ulaşım araçlarından ücret alınmayacak.

Bu kapsamda İstanbulkart entegrasyonuna dahil otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlar gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

İSTANBULLULAR GÜN BOYU ÜCRET ÖDEMEYECEK

Alınan karar doğrultusunda İstanbullular, 6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil hatlardan gün boyunca ücret ödemeden yararlanabilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı kapsamında uygulanacak.