İçme sütü üretimi şubat ayında yüzde 10,5 düştü
Maliyet artışı yüzünden ineklerin kesime gitmesi verilere yansımaya başladı. Bir önceki ay 132 bin 726 ton olan içme sütü üretimi Şubat ayında yüzde 10,5 azalarak 118 bin 787 ton olarak gerçekleşti.
Artan girdi maliyetleri süt üreticilerinin sektörden çekilmesine neden oluyor. Hayvanlarına yem tedarik etmekte sorun yaşayan üreticiler süt veren ineklerini kesime gönderiyor. Ocak ayından bu yana gündemdeki yerini koruyor süt veren ineklerin kesilmesi konusu verilere de yansıdı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri incelendiğinde toplanan süt miktarının ciddi oranda düştüğü görülüyor. Bir önceki ay 836 bin 987 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubat ayında yüzde 5,7 azalarak 789 bin 180 ton oldu. Bir önceki ay 132 bin 726 ton olan içme sütü üretimi Şubat ayında yüzde 10,5 azalarak 118 bin 787 ton olarak gerçekleşti.
Toplanan inek sütü miktarı, Şubat 2022
SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ DÜŞÜYOR
Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 74,5, ayran üretimi yüzde 31,5, yoğurt üretimi yüzde 11, toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,3 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5, içme sütü üretimi yüzde 7,6 azaldı. Ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 65,4, ayran üretimi yüzde 30,1 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 8,3, içme sütü üretimi yüzde 8, toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,4 ve yoğurt üretimi yüzde 0,3 azaldı.
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