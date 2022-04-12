İETT 100 yerli otobüsün 20'sini teslim aldı

12 Nisan 2022 Salı, 16:37

Türkiye'nin otobüs üreticisi Otokar, İETT Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl açılan 100 adetlik metrobüs alım ihalesinin 20 adetlik ilk teslimatını gerçekleştirdi. İstanbullular için özel olarak üretilen yerli metrobüslerin, teslimat töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katılımıyla gerçekleşti. İstanbul ulaşımında standartları yükseltecek 200 yolcu kapasiteli ve 21 metre uzunluğundaki Otokar KENT XL metrobüslerin teslimatı bu yıl tamamlanacak. Otokar, İETT'ye araçların 3 yıl satış sonrası hizmetini de sunacak.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, İstanbullular için özel olarak ürettiği KENT XL metrobüslerin ilk 20 adedini teslim etti. 2012 yılından bu yana İETT bünyesindeki 1000'den fazla aracıyla her gün on binlerce İstanbulluya ulaşım sunan Otokar, yerli metrobüsleri İETT’nin Edirnekapı’daki metrobüs garajında düzenlenen törenle teslim etti. Yeni KENT XL metrobüsler, İstanbul’da günde yaklaşık 1 milyon kişiye toplu taşıma hizmeti sunulan, toplamda 52 km uzunluğundaki metrobüs hattında hizmet verecek.

TÜRKİYE'NİN YERLİ METROBÜSÜ

Son yıllarda Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki pek çok büyükşehir belediyesinin yanı sıra Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya'ya da ihracat gerçekleştiren Otokar'ın araç ailesine kattığı Kent XL, mega kent İstanbul için özel olarak geliştirildi. Araç, İstanbul'un tüm yol ve hava koşulları gözetilerek Türk mühendislerince tasarlandı ve Türk işçileri tarafından üretildi.

"METROPOLE YAKIŞIR BİR ARAÇ GELİŞTİRDİK"

Otokar’ın ihtiyaca özel olarak tasarlayıp ürettiği otobüslerinin Türkiye dahil 50’yi aşkın ülkede toplu taşımada fark yarattığını belirten Genel Müdür Serdar Görgüç; "Türkiye’de ve başta Avrupa olmak üzere 50’den fazla ülkede her gün milyonlarca yolcu Otokar araçlarıyla seyahat ediyor. İstanbul toplu ulaşımındaki uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimimizi, mühendislik ve Ar-Ge kabiliyetlerimizle birleştirerek İstanbul için en ideal metrobüsü geliştirdik. Otokar olarak İstanbul'a, İETT'ye yeni bir alanda yeni bir araçla hizmet verecek olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin yerli metrobüsü KENT XL ile İstanbul ulaşımındaki standartları yükseltmeyi hedefliyoruz. Yıl içinde partiler halinde teslimatlarını tamamlayacağımız araçlarımızın satış sonrası hizmetleri için de her daim İstanbul'un yanında olacağız. Yeni metrobüslerin İstanbul’a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TÜRK MÜHENDİSLERİN GELİŞTİRDİĞİ METROBÜS YAYA VE BİSİKLETİ ALGILIYOR

21 metre uzunluğundaki KENT XL, direksiyonlanabilir bağımsız süspansiyonlu 4’üncü aks yapısı ile yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Dönüşlerde savrulmayı engelleyen, motorun gücünü ve torkunu otomatik olarak limitleyen, elektronik körük yönetim sistemiyle yüksek güvenlik sunan Otokar KENT XL, sürüş esnasında çevresini tarayıp, yaya ve bisiklet algılıyor. Araç, kör noktaları tespit ederek tehlike anında şoförü ikaz eden uyarı sistemlerini de üzerinde barındırıyor.