İhracat miktar endeksinde aylık düşüş: Dış ticaret verilerinde son tablo netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026'ya ilişkin Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi yıllık yüzde 12,6, ihracat miktar endeksi yüzde 8,1 arttı. İthalat birim değer endeksi yüzde 12,9, ithalat miktar endeksi ise yüzde 9 yükseldi.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 12,6 ARTTI

İhracat birim değer endeksi, Haziran 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 yükseldi.

Endeks yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8, yakıtlarda yüzde 40,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 11,6 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 8,1 YÜKSELDİ

İhracat miktar endeksi Haziran ayında yıllık bazda yüzde 8,1 arttı.

Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün ihracat miktarı yüzde 19,1, ham maddeler (yakıt hariç) yüzde 25,8 ve imalat sanayi ihracat miktarı yüzde 9,7 yükseldi. Yakıtlar ihracat miktarı ise yüzde 29,6 geriledi.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 12,9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 yükseldi.

Endeks gıda, içecek ve tütünde yüzde 3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1, yakıtlarda yüzde 39,3 ve imalat sanayinde yüzde 6,6 arttı.

İTHALAT MİKTARINDA YÜZDE 9'LUK ARTIŞ

İthalat miktar endeksi Haziran ayında yıllık bazda yüzde 9 arttı.

Gıda, içecek ve tütün ithalat miktarı yüzde 46,8, ham maddeler (yakıt hariç) yüzde 25,9 ve imalat sanayi ithalat miktarı yüzde 13,9 arttı.

Yakıt ithalat miktarında ise yüzde 7,5 düşüş görüldü.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, Mayıs 2026'da 147,5 seviyesindeyken Haziran ayında yüzde 5,5 azalarak 139,5'e geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 5,7 azalarak 140,5 oldu.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ AYLIK BAZDA YÜZDE 8,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ithalat miktar endeksi Mayıs 2026'da 116,3 seviyesindeyken Haziran ayında yüzde 8,3 artışla 126'ya yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ithalat miktar endeksi yıllık bazda yüzde 2,5 gerileyerek 127,6 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 90,1'E GERİLEDİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, Haziran 2025'te 90,3 seviyesindeyken 2026 Haziran'ında 0,2 puan düşüşle 90,1 oldu.