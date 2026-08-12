Cumhuriyet Gazetesi Logo
İhracat miktar endeksinde aylık düşüş: Dış ticaret verilerinde son tablo netleşti

İhracat miktar endeksinde aylık düşüş: Dış ticaret verilerinde son tablo netleşti

12.08.2026 10:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
İhracat miktar endeksinde aylık düşüş: Dış ticaret verilerinde son tablo netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran 2026'da hem ihracat hem de ithalatın birim değer ve miktar endeksleri yıllık bazda yükseldi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026'ya ilişkin Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi yıllık yüzde 12,6, ihracat miktar endeksi yüzde 8,1 arttı. İthalat birim değer endeksi yüzde 12,9, ithalat miktar endeksi ise yüzde 9 yükseldi.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 12,6 ARTTI

İhracat birim değer endeksi, Haziran 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 yükseldi.

Endeks yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8, yakıtlarda yüzde 40,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 11,6 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 8,1 YÜKSELDİ

İhracat miktar endeksi Haziran ayında yıllık bazda yüzde 8,1 arttı.

Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün ihracat miktarı yüzde 19,1, ham maddeler (yakıt hariç) yüzde 25,8 ve imalat sanayi ihracat miktarı yüzde 9,7 yükseldi. Yakıtlar ihracat miktarı ise yüzde 29,6 geriledi.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 12,9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 yükseldi.

Endeks gıda, içecek ve tütünde yüzde 3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1, yakıtlarda yüzde 39,3 ve imalat sanayinde yüzde 6,6 arttı.

İTHALAT MİKTARINDA YÜZDE 9'LUK ARTIŞ

İthalat miktar endeksi Haziran ayında yıllık bazda yüzde 9 arttı.

Gıda, içecek ve tütün ithalat miktarı yüzde 46,8, ham maddeler (yakıt hariç) yüzde 25,9 ve imalat sanayi ithalat miktarı yüzde 13,9 arttı.

Yakıt ithalat miktarında ise yüzde 7,5 düşüş görüldü.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, Mayıs 2026'da 147,5 seviyesindeyken Haziran ayında yüzde 5,5 azalarak 139,5'e geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 5,7 azalarak 140,5 oldu.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ AYLIK BAZDA YÜZDE 8,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ithalat miktar endeksi Mayıs 2026'da 116,3 seviyesindeyken Haziran ayında yüzde 8,3 artışla 126'ya yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ithalat miktar endeksi yıllık bazda yüzde 2,5 gerileyerek 127,6 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 90,1'E GERİLEDİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, Haziran 2025'te 90,3 seviyesindeyken 2026 Haziran'ında 0,2 puan düşüşle 90,1 oldu.

İlgili Konular: #tüik #dış ticaret #ihracat #ithalat

İlgili Haberler

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek vergi kararı yolda: Gözler Resmi Gazete'de
Akaryakıt fiyatlarını düşürecek vergi kararı yolda: Gözler Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyonla mücadele adımları kapsamında motorinde Özel Tüketim Vergisi indirimine hazırlandığı ve ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin beklendiği bildirildi.
Altın fiyatları güne yükselişle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 12 Ağustos 2026 Çarşamba...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 12 Ağustos 2026 Çarşamba... 12 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 12 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu
SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu Sosyal Güvenlik Kurumu, Haziran 2026 ve öncesine ait vadesi geçmiş prim borçları için tecil ve taksitlendirme başvurularında son günün 31 Ağustos olduğunu bildirdi. Yıllık yüzde 29 tecil faizinin uygulanacağı düzenleme kapsamında işverenler ve belediyeler, borçlarını 10 milyon liraya kadar teminatsız şekilde 72 aya varan vadelerle yapılandırabilecek.