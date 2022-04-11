İki ayrı 'enflasyon' açıklaması: Bakan 'aralık' demişti, yardımcısı 'kasım' dedi

11 Nisan 2022 Pazartesi, 16:34

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bir dizi etkinliğe katılmak üzere Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine geldi. Burada ilk olarak teşkilat binasını ziyaret eden Gürcan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kur korumalı mevduat hesabı ile dövizdeki aşırı yükselişlerin önüne geçildiğini savunan Gürcan; “Çerkezköy’ün nüfusu kadar ihracatı da yüksek. Kapaklı’da da Çerkezköy’de de yoğun göç alan, sanayisi ile gelişen ilçelerimiz. Baktığımızda 3.6 milyar dolar ihracat rakamı ile birçok ille eşdeğer ihracat rakamına sahip. Tabi ki teşkilatımızın içinden gelen, yıllarca emek veren birisi olarak, Sayın Bakanımız Nurettin Nebati gibi uzun yıllar teşkilatlarda bir arada olduk. Teşkilatların sorunlarını, dileklerini, taleplerini biliyoruz" dedi.

"DÖVİZDE OYNAKLIK YOK"

"Göreve geldiğimiz süreçte ülkemiz çalkantılı bir dönemden geçiyordu" diyen Gürcan, "Özellikle dövizdeki hareketli günler tüm teşkilatlarımızın da vatandaşlarımızın da moralini bozuyordu. Ta ki, 20 Aralık 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu kur korumalı mevduat hesabı ile hem vatandaşımızın hem de iş dünyamızın morali yerine geldi. Doların değeri 18 buçuk liradan 11’e kadar düştü. Şu aşamada dolar kurunda bir oynaklık yok. Bu da hem iş dünyamızın hem de vatandaşımızın moralini yerine getiriyor” değerlendirmesinde bulundu.



"KASIM AYINDAN İTİBAREN DÜŞECEK"

Kasım ayından itibaren enflasyonu düşüreceklerini belirten Gürcan, “Göreve geldiğimizde dolardaki yüksek oynaklığı giderdik, aynı şekilde faiz oranlarımız da yatırımcılara umut ışığı veriyor. Üçüncü olarak enflasyon maalesef bu kasım ve aralık ayında almış olduğumuz kamburla birlikte yüzde 60’larda seyrediyor. Faizle dövizdeki oynaklığı da giderdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de enflasyonla da mücadelemizi sürdürerek mayıs, haziran, temmuzda yatay seyre geçen enflasyonu kasımdan itibaren düşürmeye başlayacağız. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Kesinlikle umutsuz olmaya gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2002’den 2022’ye kadar yapılan çalışmalara baktığınızda bunları göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Mart ayıyla birlikte 236 milyar dolar ihracat yaptıklarını kaydeden Gürcan, "Bu rakamlar rekor olarak karşımıza çıktı. Türkiye bu ihracatları yaparken Cumhurbaşkanımız önderliğinde özellikle karayollarıyla, havaalanlarıyla, ulaşım yatırımlarıyla ön plana çıktı. Özellikle OSB’lerimizi 3 katına çıkardık, bu yatırımlara destek verdik. İhracatımızı arttırdık. Bundan sonra da bunları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Özellikle artan enerji fiyatlarından dolayı bir sıkıntı yaşanıyor ama bu sıkıntılar da Cumhurbaşkanımız önderliğinde çözülecek. Bakın Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan görüşme sonrasında Rusya, Kiev’den geri çekildi. Bunu sağlayan gene Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bizler teşkilatlarımızla milletimizin emrindeyiz” sözlerine yer verdi.



BAKAN NEBATİ 'ARALIK' DEMİŞTİ

Son olarak Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) iftar davetine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasında "Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz" diye konuşmuştu.

‘Türkiye’deki enflasyonun yavaş yavaş yoluna girdiğini’ ileri süren Nebati, “Artık yaz geliyor. Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz. Bu halkın, gençlerin, kadınların ve çocukların iç dünyasını, çalışanların ne istediğini biliyoruz. Sıkıntıları paylaşıyoruz. Bu sıkıntıların üstesinden gelecek azmi ise ortaya koyuyoruz, koymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.