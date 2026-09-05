İki şehir arasındaki 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek: Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'in Menemen ilçesinde aslına uygun biçimde restore edilen Tarihi Gediz Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Törende konuşan Uraloğlu, ulaşım altyapısı projelerini hayata geçirirken tarihi ve kültürel mirası da koruduklarını dile getirdi.

"RESTORASYONU TAMAMLANAN TARİHİ KÖPRÜ SAYISI 532'YE ULAŞTI"

Anadolu'nun zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, yürütülen restorasyon projelerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tarihi yapıları aslına uygun ihya ederek gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar Sangarios, Hıdırlık, Malabadi, Kızılin, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba ve Diyarbakır Ongözlü gibi ülkemizin birçok noktasındaki tarihi köprülerimizi restore ettik ve kültür mirasımıza kazandırdık. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 532'ye ulaştı. 48 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz."

ANKARA-İZMİR ARASI TRENLE 3,5 SAATE DÜŞECEK

İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 349 milyar lira yatırım yapıldığını aktaran Uraloğlu, kentteki bölünmüş yol uzunluğunun 1000 kilometreye çıkarıldığını ifade etti. İzmir-İstanbul Otoyolu ile karayolu ulaşımının 3,5 saate indiğini hatırlatan Uraloğlu, yapımı devam eden İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi tamamlandığında halen trenle 14 saat süren yolculuk süresinin de 3,5 saate gerileyeceğini vurguladı.

TARİHİ GEDİZ KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen güçlendirme, restorasyon ve aydınlatma çalışmaları tamamlanan 166,5 metre uzunluğundaki 5 açıklıklı Tarihi Gediz Köprüsü; Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmet verecek şekilde yeniden kullanıma sunuldu. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile AKP ve MHP milletvekilleri katıldı.