İki ülke daha faiz artırımına gitti

FED'in daha hızlı faiz artırımı sinyallerinin güçlenmesi ile küresel düzeyde faiz artırımları artmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:02
İki ülke daha faiz artırımına gitti
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Gana Merkez Bankası (BOG), gösterge faiz oranını 200 baz puan artırdı. BOG'dan yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 17,00'den yüzde 19,00'a yükseltti. Pakistan Merkez Bankası, faiz oranını 150 baz puan artırdı.

Pakistan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 12,25'ten yüzde 13,75'e yükseltildi.


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