İki ülke daha faiz artırımına gitti
FED'in daha hızlı faiz artırımı sinyallerinin güçlenmesi ile küresel düzeyde faiz artırımları artmaya başladı.
Gana Merkez Bankası (BOG), gösterge faiz oranını 200 baz puan artırdı. BOG'dan yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 17,00'den yüzde 19,00'a yükseltti. Pakistan Merkez Bankası, faiz oranını 150 baz puan artırdı.
Pakistan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 12,25'ten yüzde 13,75'e yükseltildi.
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