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İkinci el platformlar ve sosyal ağlarda ticari işlemlere yeni vergi: Oranlar belli oldu! 3 kez işlem yapan hedefte...
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İkinci el platformlar ve sosyal ağlarda ticari işlemlere yeni vergi: Oranlar belli oldu! 3 kez işlem yapan hedefte...

6.09.2026 11:13:00
Güncellenme:
cumhuriyet
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İkinci el platformlar ve sosyal ağlarda ticari işlemlere yeni vergi: Oranlar belli oldu! 3 kez işlem yapan hedefte...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; sosyal ağlar, ilan siteleri ve ikinci el platformlarındaki kiralama ve satış işlemleri vergi denetimi kapsamına dahil edildi. Platformlar kullanıcı bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek; internet üzerinden düzenli satış yapanlar gelir vergisi ve KDV yükümlülüğü ile karşılaşabilecek.

İkinci el platformlar ve sosyal ağlarda ticari işlemlere yeni vergi: Oranlar belli oldu! 3 kez işlem yapan hedefte...

Vergi denetiminin kapsamı, e-ticaret sitelerinin dışına çıkarılarak sosyal ağlar, ikinci el satış platformları ve ilan sitelerini de içerecek şekilde genişletildi.

İkinci el platformlar ve sosyal ağlarda ticari işlemlere yeni vergi: Oranlar belli oldu! 3 kez işlem yapan hedefte...

5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile internet ve diğer dijital ortamlarda gerçekleştirilen alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetlerine yönelik yeni bilgi ve bildirim yükümlülükleri getirildi.

İkinci el platformlar ve sosyal ağlarda ticari işlemlere yeni vergi: Oranlar belli oldu! 3 kez işlem yapan hedefte...

KULLANICI BİLGİLERİ VE İŞLEM AYRINTILARI RAPORLANACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte ilan platformları, sosyal ağ sağlayıcıları ve aracı hizmet sunucularına aylık bildirim zorunluluğu getirildi. Bu platformlar, satış ve kiralama yapan üyelerinin T.C. Kimlik Numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN) gibi mükellefiyet bilgilerini ve işlemlere ait ilan detaylarını elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) aktaracak.

İkinci el platformlar ve sosyal ağlarda ticari işlemlere yeni vergi: Oranlar belli oldu! 3 kez işlem yapan hedefte...

İKİNCİ EL PLATFORMLARINDA DÜZENLİ SATIŞ YAPANLAR TAKİPTE

Düzenleme, doğrudan üyelerin satış yaptığı ikinci el platformlarındaki faaliyetleri de kapsıyor. Sürekli alım-satım yapan kullanıcılar yakından izlenecek. İnternet üzerinden üç veya daha fazla gelir getirici faaliyette bulunduğu (alım-satım yaptığı) tespit edilen kullanıcılar, Maliye tarafından ticari faaliyet kapsamında değerlendirilerek takibe alınacak.

İkinci el platformlar ve sosyal ağlarda ticari işlemlere yeni vergi: Oranlar belli oldu! 3 kez işlem yapan hedefte...

GELİR VERGİSİ VE KDV YÜKÜMLÜLÜĞÜ

GİB'e iletilen aylık raporlar sonucunda işlemleri ticari faaliyet olarak değerlendirilen satıcılar, vergi mükellefiyeti ile karşılaşacak. Bu durumdaki kişiler, elde ettikleri gelire göre yüzde 10 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak. Ayrıca, satışı gerçekleştirilen mal veya hizmetin tabi olduğu oran üzerinden KDV ödemesi de talep edilebilecek.

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