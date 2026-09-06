İkinci el platformlar ve sosyal ağlarda ticari işlemlere yeni vergi: Oranlar belli oldu! 3 kez işlem yapan hedefte...

Vergi denetiminin kapsamı, e-ticaret sitelerinin dışına çıkarılarak sosyal ağlar, ikinci el satış platformları ve ilan sitelerini de içerecek şekilde genişletildi.

5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile internet ve diğer dijital ortamlarda gerçekleştirilen alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetlerine yönelik yeni bilgi ve bildirim yükümlülükleri getirildi.

KULLANICI BİLGİLERİ VE İŞLEM AYRINTILARI RAPORLANACAK Yeni düzenlemeyle birlikte ilan platformları, sosyal ağ sağlayıcıları ve aracı hizmet sunucularına aylık bildirim zorunluluğu getirildi. Bu platformlar, satış ve kiralama yapan üyelerinin T.C. Kimlik Numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN) gibi mükellefiyet bilgilerini ve işlemlere ait ilan detaylarını elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) aktaracak.

İKİNCİ EL PLATFORMLARINDA DÜZENLİ SATIŞ YAPANLAR TAKİPTE Düzenleme, doğrudan üyelerin satış yaptığı ikinci el platformlarındaki faaliyetleri de kapsıyor. Sürekli alım-satım yapan kullanıcılar yakından izlenecek. İnternet üzerinden üç veya daha fazla gelir getirici faaliyette bulunduğu (alım-satım yaptığı) tespit edilen kullanıcılar, Maliye tarafından ticari faaliyet kapsamında değerlendirilerek takibe alınacak.