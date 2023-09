İkinci elden soğutan araba toplama: Bu da oldu, tavandan tahta çıktı!

Yayınlanma: 09.09.2023 - 14:01

İkinci el otomobil satarken yapılan hileler her geçen gün şaşırtıyor. Ekspertize getirilen bir otomobilin kontrolünde tavan döşemesinin aralanmasının sonucunda tavanın kaynak yapılarak aralaraysa tahta eklenerek sabitlendiği ortaya çıktı. Aracın ekspertizini yapan Ferdi Gökçe, gördükleriyle şaşkına döndüğünü söyledi. Gökçe, "Galiba arabayı bir otomobil ustası değil de marangoz yapmış. Bu araçlarda can taşınıyor, bu şekilde düşüncesizce yapılan tamirler can ve mal kaybına sebebiyet verebilir. Tamir yapan kişi tavanı iki tane tahta parçasıyla sabitlemiş" dedi.

"ARACI SANKİ MARANGOZ TAMİR ETMİŞ"

Ekspertiz yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri belirten Ferdi Gökçe şöyle konuştu:

"Vatandaş aracı ekspertiz yaptırmadan satın almış. Daha sonrasında içine bir kuşku düşmüş ve ekspertize getirmeye karar vermiş.

Aracın muayenesini yaparken çok farklı bir olaya tanıklık ettik. Aracı sanki bir oto tamirci değil de marangoz düzeltmiş gibiydi.

Aracın tavan bölümünün iç kısmına kaynak yapılmış ve bu kaynak yapılırken odunlarla tutturulmuş. Bunu nasıl yapabildiler aklım almadı. Sonuçta bu araçlarda can taşınıyor.

Bu tarz işler gerçek ustalara da bir hakaret niteliğindedir. Bir araba tavanı nasıl olurda tahtalarla desteklenir. Normalde bize araba döşemelerini açarken kızarlar abi hasar gelir bir şey olur diye.

Ama hasar vermeden hafif döşemeleri kaldırıp kontrol ettiğimizde bu tarz farklı şeyleri göz önüne çıkarabiliyoruz.

Aracın tavanında direklerinde hasar gördüğümüzde fitilleri mutlaka aralarız. Bizde bu şekilde tavan döşemesini araladığımızda bu tabloyla karşılaştık."