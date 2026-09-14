İkinci emeklilikte yeni gelişme: Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı

Milyonlarca çalışan ve işverenin yakından takip ettiği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde (TES) yeni bir gelişme yaşandı. Hükümetin 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı'nda (OVP) kamuoyunda “ikinci emeklilik” olarak bilinen TES'e yer verilmedi. Böylece çalışanların ücretlerinden yapılması planlanan ek kesinti de şimdilik gündemden çıktı.

Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı İsa Karakaş, yeni OVP'yi değerlendirerek uzun süredir tartışılan sistemin mevcut koşullarda hayata geçirilemediğini belirtti.

ÇALIŞANLARDAN YÜZDE 3 KESİNTİ YAPILACAKTI

Planlanan TES modelinde çalışanların brüt ücretlerinden yüzde 3 oranında kesinti yapılması, işverenlerin de aynı oranda katkı sağlaması öngörülüyordu. Sistemle mevcut emeklilik gelirine ek bir tamamlayıcı gelir oluşturulması hedefleniyordu.

Ancak TES'in 2027-2029 dönemini kapsayan OVP'de yer almamasıyla birlikte çalışanların ücretlerinden yapılması planlanan ilave kesinti de şimdilik uygulanmayacak.

TES TAKVİMİ DAHA ÖNCE DE ERTELENMİŞTİ

TES'in hayata geçirilmesine ilişkin takvim daha önce de birkaç kez değiştirilmişti.

2023 yılında yayımlanan OVP'de Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS), işveren katkılı TES'e dönüştürülmesi için 2024'ün son çeyreği hedeflenmişti. Bu hedefin gerçekleşmemesi üzerine takvim 2025'e çekildi.

Sistem, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda da yeniden ertelendi. Yeni OVP'de ise TES'e hiç yer verilmedi.

İSA KARAKAŞ: SİSTEM MEVCUT KOŞULLARDA TIKANDI

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TES'in ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını uzun süredir dile getirdiklerini söyledi.

Karakaş, henüz bir kanun teklifi, hazırlanmış bir taslak ya da kamuoyuna açıklanan net bir metin bulunmadığına dikkat çekerek sürecin sürekli ertelendiğini belirtti. Yeni OVP'de de TES başlığının bulunmamasının sistemin mevcut durumda ilerlemediğini gösterdiğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRETLİDEN AYLIK 991 LİRA KESİLECEKTİ

2026 yılında brüt asgari ücret 33 bin 30 TL, net asgari ücret ise 28 bin 75,50 TL olarak uygulanıyor.

TES kapsamında brüt ücret üzerinden yüzde 3 çalışan katkısı alınması halinde asgari ücretli bir çalışanın maaşından aylık yaklaşık 991 TL kesinti yapılacaktı.

Karakaş, söz konusu ilave yükün özellikle dar gelirli çalışanlar açısından önemli bir maliyet oluşturacağına işaret etti.

İŞVERENE DE YÜZDE 3'LÜK EK MALİYET GETİRECEKTİ

TES yalnızca çalışanlar açısından değil, işverenler açısından da ek maliyet anlamına geliyordu.

Çalışan katkısına ek olarak işverenlerden de yüzde 3 oranında katkı alınması planlanıyordu. Karakaş, mevcut prim yükünün üzerine TES katkısının eklenmesinin özellikle KOBİ'ler ve küçük işletmeler açısından maliyetleri artıracağını belirtti.

TES HUKUKEN KALDIRILMADI

TES'in yeni OVP'de yer almaması, sistemin hukuken tamamen kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Ancak mevcut durumda çalışanların maaşlarından yapılması planlanan yüzde 3'lük kesinti uygulanmayacak.

Sistemin hayata geçirilmesine ilişkin yeni bir takvim de henüz bulunmuyor.