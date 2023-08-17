İktidar, memur ve memur emeklisi zammında ikinci teklifini sundu! 2025'teki teklif pes dedirtti

Yayınlanma: 17.08.2023 - 14:12

Güncelleme: 17.08.2023 - 15:06

Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisi ilgilendiren iki yıllık zam pazarlığında iktidar ikinci teklifini sundu.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde iktidarın ilk teklifi, 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''Merkez Bankamızın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi de öngörüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak memur ve memur emeklisinin beklentisini karşılanmadı. Memur-Sen, 2024'te toplam yüzde 70, 2025'te ise toplam yüzde 40'lık zam talebiyle masaya oturmuştu.

Kira desteği, bayram ikramiyesi ve memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması talepler arasında bulunuyordu.

İKİNCİ TEKLİF AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde, iktidarın ikinci zam teklifini açıkladı.

2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

İktidar 2024 için teklifleri birer puan artırırken, 2025 için değişikliğe gitmedi.

Bakan Işıkhan, memur zammına ilişkin ikinci teklifi şu sözlerle ile açıkladı:

"2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimiz çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak ikinci teklifimizi açıklıyorum: Kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 15; ikinci altı ay için yüzde 10. 2025 yılı ilk altı ay için yüzde 6; ikinci altı ay için yüzde 5. Böylece 2024 Ocak ayında, enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimizi yüzde 43’ü bulan bir artış öngörülmüştür. 2024’ün ikinci altı aylık dönem zammıyla birlikte kümülatif artış oranı ise yüzde 57’yi bulmaktadır.

Sürecin bugün bitmediğini ve devam edeceğini de tekrar hatırlatmak isterim. Bu toplu görüşme sürecinin kamu personelimizin menfaatlerine uygun bir sonuçla nihayete erdirileceğine inanıyorum. Devlet memurlarımızın hak ettikleri refah seviyesine ulaşmaları için hükümet olarak çaba sarfetmeye devam edeceğimizi de belirtmek isterim.

"3600 EK GÖSTERGENİN GETİRİLMESİ HUSUSUNDA ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”

Konfederasyonların teklifleri arasında, olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bazı sözleşme maddeleri şu şekildedir: Satın Cumhurbaşkanımızın da önemli vaatleri arasında yer alan birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi hususunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapacağız.

Yaklaşık 18 yıldır kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik bir çalışma bulunmamaktaydı. Bu konuda yetkili konfederasyonla birlikte belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. Kurumlarda istişare yaparak kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme sınavlarının belli sürelerde ve düzenli aralıklarla yapılması hususunda da yine çalışmalarımızı iş birliği içerisinde sürdüreceğiz.

Bunun yanında, mobbing izleme kurulunda sendika temsilcilerinin yer alması, memurlara yıllık izinleri haricinde hac izni verilmesi hususu, TOKİ konutlarında evi olmayan memurlara öncelik verilmesi, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması yönünde yine paydaşlarımızla yakın istişare içerisinde bulunacağımızı ifade etmek isterim."

SON KARAR 30 AĞUSTOS'A KADAR BELLİ OLACAK

Bugünkü teklifte kabul edilmediği takdirde iktidar 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek.