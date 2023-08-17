İktidar, memur ve memur emeklisi zammında ikinci teklifini sundu

Yayınlanma: 17.08.2023 - 14:12

Güncelleme: 17.08.2023 - 14:22

Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisi ilgilendiren iki yıllık zam pazarlığında iktidar ikinci teklifini sundu.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde iktidarın ilk teklifi, 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''Merkez Bankamızın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi de öngörüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak memur ve memur emeklisinin beklentisini karşılanmadı. Memur-Sen, 2024'te toplam yüzde 70, 2025'te ise toplam yüzde 40'lık zam talebiyle masaya oturmuştu.

Kira desteği, bayram ikramiyesi ve memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması talepler arasında bulunuyordu.

İKİNCİ TEKLİF AÇIKLANDI

Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklisine 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan ikinci zam teklifini açıkladı.

2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Hükümet 2024 için teklifleri birer puan artırırken, 2025 için değişikliğe gitmedi.

Bakan Işıkhan, teklif öncesi şu sözleri kaydetti:

"Sadece mali haklar değil, sosyal haklara ilişkin çok sayıda teklif maddesi bulunmaktadır. Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilere 3600 ek gösterge için yetkili konferedasyonla birlikte çalışma yapacağız. Belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. Görevde yükselme sınavlarının belli süre ve düzenli aralıklarla yapılması için çalışmaları sürdüreceğiz. Hac izni verilmesi konusu, TOKİ konutlarında evi olmayanlara öncelik verilmesi konusunda paydaşlarımızla yakın istişare içinde bulunacağız."

SON KARAR 30 AĞUSTOS'A KADAR BELLİ OLACAK

Bugünkü teklifte kabul edilmediği takdirde iktidar 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek.