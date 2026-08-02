İktidar yıl sonu hedeflerini belirledi: Faize 2.8, açığa 2.5 trilyon!

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın, “2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu”nda, temmuz-aralık dönemine ilişkin beklenti ve hedeflere yer verildi. Rapora göre, bütçede 18.9 trilyon lira öngörülen giderler 2026 yıl sonunda 19.6 trilyon liraya, 16.2 trilyon lira öngörülen faiz hariç bütçe giderleri de 16.8 trilyon liraya çıkacak.

FAİZE 2.8 TRİLYON

Bütçede 2 trilyon 741 milyar 656 milyon TL öngörülen faiz giderlerinin ise yıl sonunda 2 trilyon 824 milyar 556 milyon TL olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Bütçede 16.2 trilyon lira olarak tahmin edilen gelirlerin 2026 yıl sonunda 17.1 trilyon lira, 13.8 trilyon lira olarak tahmin edilen vergi gelirlerinin ise 14.5 trilyon lira olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

AÇIK 2.5 TRİLYON

Raporda, “Bu veriler kapsamında merkezi yönetim bütçesinin 2026 yılı sonunda 2 trilyon 508 milyar TL açık vermesi, faiz dışı dengenin ise 316 milyar 556 milyon TL fazla vermesi beklenmektedir” denildi.

Rapora göre, vergi dışı gelirlere ilişkin bütçe hedefi 2.4 trilyon lira iken yıl sonu gerçekleşmesinin 2.6 trilyon lira olacağı öngörülüyor. Bu yılın ocak-haziran döneminde vergi gelirlerinde 6.6 trilyon lira tahsilat yapıldı. Temmuz-aralık döneminde ise 7.9 trilyon lira vergi geliri tahsil edilmesi bekleniyor.

‘GÜÇLÜ NAKİT REZERVİ’

Raporda, finansman politikasına yönelik de şu değerlendirmelere yer verildi:

“Borç yönetiminde şeffaflığın ve öngörülebilirliğin artırılmasına yönelik olarak finansman programları, ihale takvimi ve borç bilgilerinin düzenli olarak kamuoyuna duyurulmasına devam edilecektir. İlk defa 2012 yılında ihraç edilen ve 2013 yılından itibaren yurt içi piyasada düzenli ihracına başlanan kira sertifikalarının ihraçlarına 2026 yılında da devam edilmektedir. Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü nakit rezervi tutulması politikasına devam edilecektir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi merkezi yönetim borç stokunun likidite, faiz oranı ve döviz kuru hassasiyetini dikkate alarak hazırlanan stratejik ölçütler çerçevesinde 2026 yılı borçlanma politikasına devam edilecektir.”