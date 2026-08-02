İktidarın söylemine karşın idarelerin giderleri yükseldi: Harcamada fren tutmadı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu idarelerinin bu yıl ile geçen yılın ilk 6 aylık bütçe harcamalarını karşılaştıran verileri yayınladı. Verilere göre, genel bütçeli idarelerin ocak-haziran dönemi giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.8 oranında artarak 6.5 trilyon liradan 8.5 trilyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin giderleri yüzde 55.4 oranında artarak 571.2 milyar liradan 887.8 milyar liraya yükseldi. Düzenleyici ve denetleyi kurumların giderleri de aynı dönemde yüzde 36.3 oranında artarak 31.8 milyar liradan 43.4 milyar liraya çıktı.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA YÜZDE 28.4 ARTIŞ

Cumhurbaşkanlığı’nın geçen yılın ocak-haziran döneminde 6.6 milyar lira olan giderleri, bu yılın aynı döneminde 8.4 milyar liraya çıktı. Artış yüzde 28.4 olarak gerçekleşti. TBMM’nin aynı dönemlerdeki giderleri 7.2 milyar liradan yüzde 49.1 oranında artışla 10.7 milyar liraya yükseldi.

2 BAKANLIKTA AZALDI

Bakanlıkların büyük bölümünün de giderleri arttı. Geçen yılın ilk 6 ayına göre gideri düşen sadece iki bakanlık var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın giderleri yüzde 14.8 oranında düşerek 15.2 milyar liradan, 12.9 milyar liraya; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın giderleri de yüzde 3.1 azalarak 47.2 milyar liradan 45.7 milyar liraya indi. Diğer bütün bakanlıkların 6 aylık harcaması geçen yıla göre yükseldi. Giderlerinde geçen yıla göre en fazla artış olan bakanlık ise yüzde 70.3 artışla Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Bakanlığın giderleri geçen yıla göre 23.1 milyar liradan 39.3 milyar liraya yükseldi. Giderleri en fazla artan ikinci bakanlık yüzde 60.8’lik oranla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Bu bakanlığın giderleri geçen yılın ilk altı ayına göre 118.9 milyar liradan 191.2 milyar liraya çıktı. Giderleri en fazla artan 3. bakanlık da yüzde 58.2’lik artışla Ticaret Bakanlığı. Bu bakanlığın giderleri de 24.9 milyar liradan 39.4 milyar liraya yükseldi.

DİYANET’İN GİDERLERİ

Bakanlıklar dışında genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin birisi dışında diğer hepsinin giderleri arttı. Bütçesi ile birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın giderleri de 62.2 milyar liradan 88.9 milyar liraya yükseldi. Artış oranı yüzde 42.8 olarak gerçekleşti. İki bakanlık dışında genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri içerisinde gideri düşen tek kurum İletişim Başkanlığı oldu. Başkanlığın bu yılın ilk 6 ayındaki harcaması geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 oranında azalarak 3.1 milyar liradan 2.9 milyar liraya indi.

RTÜK’TE ARTIŞ

Düzenleyici ve denetleyici kurumların tamamının harcamalarında artış yaşanırken, gideri en fazla artan kurum RTÜK oldu. RTÜK’ün geçen yıl ocak-haziran döneminde 812.1 milyon lira olan giderlerinin bu yılın aynı döneminde 2.1 milyar liraya çıkması dikkat çekti. Artış oranı yüzde 160.2 olarak gerçekleşti.

Özel bütçeli idareler içerisinde ise gideri geçen yıla göre azalan sadece iki kurum var. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün giderleri yüzde 4 azalarak 1.5 milyar liradan, 1.4 milyar liraya indi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün giderleri de yüzde 1.9 azalarak 3.8 milyar liradan 3.7 milyar liraya düştü.