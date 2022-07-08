İlk 6 ayın en pahalı dış hat uçak bileti açıklandı: Tek yön 35 bin 286 TL

08 Temmuz 2022 Cuma, 00:00

Online seyahat platformu Turna.com'un 2022’nin ilk 6 ayının verileri doğrultusunda hazırladığı seyahat raporunda, en pahalı ve en ucuz uçak bileti fiyatları, en popüler destinasyonlar ve en çok tercih edilen havayolu şirketlerine ilişkin veriler paylaşıldı. Yılın en pahalı uçak bileti tek yönde, 35 bin 286 TL’ye İstanbul - Accra, gidiş dönüşte 67 bin 693 TL’ye İstanbul - Douala destinasyonlarında satıldı. Yılın en pahalı iç hat uçak bileti tek yönde 3 bin 052 TL’ye Kayseri - Antalya, gidiş dönüşte ise 5 bin 123 TL’ye İstanbul - Antalya destinasyonlarında alıcı buldu.

Ocak ile Temmuz 2022 döneminde, dış hatlarda en ucuz tek yön uçak bileti 394,99 TL’ye Brüksel - İstanbul hattında satıldı. En ucuz dış hat gidiş - dönüş bileti 962,99 TL’ye Ankara - Kiev uçuşunda satıldı. İç hatlarda en ucuz tek yön uçak bileti 106 TL’ye Diyarbakır - Trabzon, gidiş - dönüşte ise 212 TL’ye Trabzon - Van destinasyonlarında alıcı buldu.

BİLET FİYATLARINDA YÜZDE 159 ARTIŞ

2022’nin ilk yarısında, ülkemizde ve birçok ülkede seyahat kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte uçakla seyahatlerde yoğun talep olduğunu ve yaz sezonu itibarıyla da artışa geçtiğini dile getiren Turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, uçak bileti fiyatlarının 2021 yılına göre ortalama yüzde 159 oranında zamlandığını belirtti. Artan fiyatlar ve yüksek talep doğrultusunda tüketicilerin ekonomik uçak bileti bulma arayışına daha fazla yöneldiğini ifade eden Dr. Kadir Kırmızı, hesaplı seyahat etmenin önemini vurgulayarak, “Yüzde 70’e kadar daha ucuz uçak bileti bulmayı sağlayan Akıllı Uçuş özelliğimize ek olarak ekonomik seyahat etmeyi sağlayacak yeni çözümler üzerinde çalışıyoruz. Turna.com olarak, uçak biletinin yanı sıra, otobüs bileti satışı ve otel rezervasyonu hizmeti de sunuyoruz” dedi.

EN ÇOK NİSAN VE MAYIS AYLARINDA SEYAHAT EDİLDİ

2022’nin ilk 6 ayının en çok seyahat edilen ayları nisan ve mayıs ayları olarak belirtilirken, iç hatlarda en çok seyahat edilen destinasyon İstanbul - İzmir oldu. Bu listeyi sırasıyla İstanbul - Antalya ve Adana - İstanbul destinasyonları takip etti. Önceki yıllarda üst üste birinci sırada yer alan İstanbul - Bakü hattı, ikinciliğe düşerek yerini İstanbul - Tahran hattına kaptırdı. İstanbul - Taşkent ise Turna.com müşterilerinin en çok seyahat ettiği üçüncü uçuş hattı oldu.

ÇİFTLER YİNE AMSTERDAM’I TERCİH ETTİ

Çiftler, 2021’de olduğu gibi 2022’nin ilk 6 ayında da en çok Amsterdam’a seyahat etti. Onu Bakü ve Tahran takip etti. Çiftlerin yurt içindeki tercihi ise sırasıyla İstanbul, İzmir ve Antalya oldu. Öğrenciler yurt dışında en çok Düsseldorf’a uçarken, onu Viyana ve Stuttgart izledi. 65 yaş üstü yolcuların dış hatlardaki tercihi sırasıyla Hamburg, Londra ve Frankfurt oldu. Tüm uçuşlar değerlendirildiğinde, iç hat uçuşlarda en çok Pegasus, dış hatlarda ise en çok Türk Hava Yolları tercih edildi.