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İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli ilk evim kredisi şartları neler?
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İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli ilk evim kredisi şartları neler?

4.08.2026 12:41:00
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Haber Merkezi
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İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli ilk evim kredisi şartları neler?

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik 1,20 faiz oranlı konut kredisi için başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki, İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli ilk evim kredisi şartları neler?

İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli ilk evim kredisi şartları neler?

“İlk Evim” olarak gündeme gelen ve 1,20 faiz oranıyla sunulması beklenen konut kredisine ilişkin başvuru tarihi ve şartlar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli ilk evim kredisi şartları neler?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Düşük faizli konut kredisine ilişkin resmi başvuru takvimi henüz açıklanmadı.

Yeni bir kampanyanın hayata geçirilmesi halinde başvuru tarihleri, faiz oranları, vade seçenekleri ve diğer ayrıntılar ilgili kurumlar ile kampanyaya katılacak bankalar tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli ilk evim kredisi şartları neler?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Yeni bir kampanya açıklanması halinde kapsamın resmi şartlara göre belirlenmesi bekleniyor.

Daha önce gündeme gelen çalışmalarda öne çıkan kriterler arasında;

İlk kez konut sahibi olacak olmak,

Belirlenecek gelir kriterlerini karşılamak,

Bankaların kredi değerlendirme şartlarını taşımak,

Kampanya kapsamında yer alan konutlar için başvuru yapmak

gibi koşullar yer alıyordu.

Ancak bu şartlar için henüz resmi bir uygulama duyurulmadı.

İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli ilk evim kredisi şartları neler?

İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İlk Evim konut kredisi için başvuru süreci başlamadı.

Başvuruların başlaması durumunda e-Devlet, kamu bankaları veya kampanyaya dahil olacak finans kuruluşları üzerinden yapılacak işlemler resmi olarak duyurulacak.

İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli ilk evim kredisi şartları neler?

İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Komisyonda ele alınan düzenleme kapsamında öne çıkan muhtemel başvuru şartları şunlardır:

Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması,

Son 1 yıl içerisinde konut satışı yapmamış olmak,

Kredi çekilecek ilde ikamet etme şartı (belirli durumlar hariç),

Hisseli tapularda yüzde 50 ve üzerinde hisse sahibi olmamak,

Bankaların kredi imkanlarına uygun, belgelenebilir bir gelire sahip olmak.

İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli ilk evim kredisi şartları neler?

FAİZ ORANI VE VADE SEÇENEKLERİ NASIL OLACAK?

Komisyonda şekillenen beklentilere göre İlk Evim konut kredisinde aylık yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 aya (15 yıl) varan vade opsiyonlarının sunulması öngörülüyor. Bu sayede piyasa şartlarına göre daha düşük taksit imkanı oluşturularak vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.

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