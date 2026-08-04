“İlk Evim” olarak gündeme gelen ve 1,20 faiz oranıyla sunulması beklenen konut kredisine ilişkin başvuru tarihi ve şartlar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli ilk evim kredisi şartları neler?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Düşük faizli konut kredisine ilişkin resmi başvuru takvimi henüz açıklanmadı.

Yeni bir kampanyanın hayata geçirilmesi halinde başvuru tarihleri, faiz oranları, vade seçenekleri ve diğer ayrıntılar ilgili kurumlar ile kampanyaya katılacak bankalar tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.