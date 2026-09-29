Cumhuriyet Gazetesi Logo
IMEI kayıt ücretine dev artış yolda: Ünlü ekonomist açıkladı...

IMEI kayıt ücretine dev artış yolda: Ünlü ekonomist açıkladı...

29.09.2026 11:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
IMEI kayıt ücretine dev artış yolda: Ünlü ekonomist açıkladı...

2027’de vergi, harç, ceza ve çeşitli ücretlerde uygulanacak zamlar gündeme geldi. Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz’ın hesaplamalarına göre yeniden değerleme oranının yükselmesiyle birlikte emlak ve motorlu taşıt vergilerinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde artış bekleniyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, 2027 yılının başında vergi, ceza, harç ve çeşitli ücretlerde uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin hesaplamasını paylaştı. Yılmaz, Yİ-ÜFE’nin eylül ve ekim aylarında yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yeniden değerleme oranının yüzde 27,85 olacağını belirtti.

Bu oranın 2026 yılı için açıklanan yüzde 25,49’un üzerinde olacağına dikkat çeken Yılmaz, emlak, çevre temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıt vergilerinin yanı sıra çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve trafik cezalarının da söz konusu oranda artabileceğini ifade etti.

Yeniden değerleme oranının 3 Kasım’da kesinleşmesi ve 2027 yılında uygulanması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI’NIN ZAM ORANINI DEĞİŞTİRME YETKİSİ BULUNUYOR

Cumhurbaşkanı’nın, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma veya artırma yetkisi bulunuyor.

Bu yetkinin indirim yönünde kullanılmaması halinde yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt harcında da yaklaşık yüzde 28’lik artış gündeme gelecek.

IMEI KAYIT HARCI 69 BİN TL’Yİ AŞABİLİR

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,85 olarak uygulanması durumunda IMEI kayıt harcının 54 bin 258 TL’den yaklaşık 69 bin 450 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

2015 yılında 131,50 TL seviyesinde bulunan IMEI kayıt harcı, söz konusu hesaplamaya göre 2027’deki olası artışla 12 yıllık dönemde yaklaşık 532 kat yükselmiş olacak.

Yolcu beraberinde yurtdışından getirilen cep telefonlarına uygulanan IMEI kayıt harcı; iç piyasayı korumak, vergi kayıplarının önüne geçmek ve bütçeye gelir sağlamak amacıyla yürürlüğe konulmuştu.

YURTDIŞINDAN TELEFON ALMANIN FİYAT AVANTAJI AZALIYOR

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ANKA’nın sorusu üzerine 2026 yılında IMEI kayıt harcının 54 bin 258 TL olduğunu hatırlattı.

Turnacı, “Yurtdışından telefon satın almanın fiyat avantajı büyük ölçüde azaldı. 2027 yılında tümüyle bu avantaj ortadan kalkabilir“ dedi.

Öte yandan yurtdışından alınan cihazların çoğunda, yurttaşların yoğun olarak tercih ettiği markalar da dahil olmak üzere Türkiye’de standart üretici garantisi bulunmuyor. Cihazın uluslararası garantisi (Universal Warranty) olsa dahi Türkiye’deki yetkili servislerin ücretsiz onarım veya değişim hizmeti sunmayabildiği belirtiliyor.

İlgili Konular: #zam #telefon #Ücret #IMEI #IMEI kayıt ücreti

İlgili Haberler

Türkiye'de beklenen eğitim süresi kısaldı: Listenin sonunda yer alan iller belli oldu
Türkiye'de beklenen eğitim süresi kısaldı: Listenin sonunda yer alan iller belli oldu TÜİK’in 2025 yılı Muhtemel Eğitim Süresi verileri, Türkiye’de eğitimde geçirilmesi beklenen sürenin geçen yıla göre azaldığını ortaya koydu. Türkiye’nin eğitim süresi OECD ortalamasının üzerinde kalırken, iller arasındaki farklılıklar da dikkat çekti.
Ekonomiye güven arttı mı? TÜİK'in eylül verileri dikkat çekti
Ekonomiye güven arttı mı? TÜİK'in eylül verileri dikkat çekti TÜİK’in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi 2026 Eylül ayında yükseldi. Tüketici ve perakende ticaret güvenindeki artış dikkat çekerken, inşaat sektörü güveninde düşüş kaydedildi.
Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu
Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu, yeni emekli olan veya mevcut taahhüt süresi sona eren milyonlarca yurttaş tarafından yakından takip ediliyor. Bankalar müşteri kazanmak amacıyla kampanyalarını peş peşe güncellerken, ek koşullarla birlikte ödenecek tutarlar 37 bin TL sınırına yaklaştı. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, ING, DenizBank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın güncel promosyon rakamları netleşti.