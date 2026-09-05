İmza Erdoğan'dan: İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, otoyollar ve çevreyolları özelleştiriliyor!

2002'de iktidara gelişinden bu yana kamuya ait varlıkları elden çıkararak Türkiye tarihinde yapılan özelleştirmelerin yaklaşık yüzde 90'ına imza atan AKP iktidarı, köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için de resmen adım attı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 2010 yılında programa alınan köprü ve otoyollar ile birlikte iki otoyol daha özelleştirme programına alındı.

Buna göre Edirne-İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-Gaziantep, Toprakkale-İskenderun Otoyolları ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile bugünkü Resmi Gazete'de özelleştirme programına alınan Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümünün özelleştirilmesine karar verildi.

Kararda söz konusu köprü ve otoyolların bir bütün halinde veya ayrı ayrı gruplar halinde işletme hakkının verilmesi, kiralama, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı hakkı ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanacağı belirtildi.

"BUNUN ADI TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ SATMAK"

Karara tepki gösteren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Devletin ücretli işlettiği 2 Boğaz Köprüsü ve 8 Otoyolun; 2025 yılı toplam kârı 600 Milyon Dolar, 30 yıllık toplam kârı 18 Milyar Dolar! Güncel kurla 871 Milyar 920 Milyon Lira! Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş ve devletin yüksek kârla işlettiği bu köprüleri, otoyolları ve çevre otoyollarını özelleştirmek vatandaşa ihanettir. Bu yolları özelleştirmeyle işletecek olan şirketler 30 yıl boyunca araç geçiş ücretlerine zam üstüne zam yapacaklar. Bunun adı Türkiye’nin geleceğini satmaktır! Derhal bu özelleştirme kararından vazgeçin!"