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İndirim sevinci kursakta kaldı: Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi
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İndirim sevinci kursakta kaldı: Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi

14.08.2026 10:35:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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İndirim sevinci kursakta kaldı: Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi

ÖTV sıfırlamasının hemen ardından motorine ve benzine gelen yeni zamlarla akaryakıt fiyatları yeniden tırmanışa geçti. Döviz kuru ve küresel piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle gerçekleşen artışın ardından üç büyükşehirde pompa fiyatları güncellendi.

İndirim sevinci kursakta kaldı: Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV değişiklikleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sürücüler benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durumu takip ederken, 14 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla pompa fiyatlarında yeni değişiklik yapıldı.

İndirim sevinci kursakta kaldı: Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi

Benzinin litre fiyatına 1,52 TL, motorinin litre fiyatına ise 8,89 TL zam geldi.

İndirim sevinci kursakta kaldı: Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi

Motorin fiyatında önceki gün ÖTV'nin sıfırlanmasıyla yaklaşık 9,25 TL'lik düşüş yaşanmıştı. Son zamla birlikte motorin fiyatları yeniden yükseldi.

İndirim sevinci kursakta kaldı: Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi

Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 14 Ağustos 2026 itibarıyla güncel fiyatlar:

İndirim sevinci kursakta kaldı: Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 71,43 TL

Motorin: 79,68 TL

LPG: 33,79 TL

İndirim sevinci kursakta kaldı: Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 71,27 TL

Motorin: 79,53 TL

LPG: 33,19 TL

İndirim sevinci kursakta kaldı: Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi

ANKARA

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 80,80 TL

LPG: 33,89 TL

İndirim sevinci kursakta kaldı: Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi

İZMİR

Benzin: 72,69 TL

Motorin: 81,07 TL

LPG: 33,79 TL

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