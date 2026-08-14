İndirim sevinci kursakta kaldı: Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV değişiklikleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sürücüler benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durumu takip ederken, 14 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla pompa fiyatlarında yeni değişiklik yapıldı.
Benzinin litre fiyatına 1,52 TL, motorinin litre fiyatına ise 8,89 TL zam geldi.
Motorin fiyatında önceki gün ÖTV'nin sıfırlanmasıyla yaklaşık 9,25 TL'lik düşüş yaşanmıştı. Son zamla birlikte motorin fiyatları yeniden yükseldi.
Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 14 Ağustos 2026 itibarıyla güncel fiyatlar:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 71,43 TL
Motorin: 79,68 TL
LPG: 33,79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 71,27 TL
Motorin: 79,53 TL
LPG: 33,19 TL
ANKARA
Benzin: 72,40 TL
Motorin: 80,80 TL
LPG: 33,89 TL
İZMİR
Benzin: 72,69 TL
Motorin: 81,07 TL
LPG: 33,79 TL