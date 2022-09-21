İngiltere MB'den faiz artış beklentisi
İngiltere Merkez Bankası (BOE) enflasyonu dizginlemek için yıl sonuna kadar 2 kez yüksek montanlı faiz artırımı yapması bekleniyor
Piyasa katılımcıları İngiltere Merkez Bankası'ndan gelecek 3 toplantıda 200 baz puanın üzerinde faiz artışı fiyatlıyor. Bu da bankanın en az 2 toplantıda faizi 75'er baz puan artıracağı anlamına geliyor.
Gerçekleşmesi durumunda bu 1989'dan beri en büyük montanlı faiz artışı olacak. Banka o tarihte 100 baz puan faiz artırımına gitmişti.
Buna göre politika faizi yıl sonunda yüzde 3.75'e, mart ayı itibariyle de yüzde 4.5'e ulaşacak. Bir ay önce bu beklenti yaklaşık 80 baz puan daha düşüktü.
Rusya'nın gaz akışını kesmeye devam edeceği beklentisi İngiltere ve Avrupa'da enerji fiyatlarının sert biçimde yükselmesine neden oluyor. Yaşanan bu durum İngiltere'de enflasyonun çift haneye ulaşacağı beklentisini artırırken merkez Bankasından daha agresif faiz artış beklentisini güçlendiriyor.
KÜRESEL ÇAPTA SIKILAŞMA BEKLENTİLERİ ARTIYOR
ABD'de geçen hafta açıklanan ağustos enflasyonunun sürpriz biçimde yükselmesi de küresel çapta sıkılaşma beklentilerini artırıyor.
İngiltere Merkez Bankası agresif faiz artışı konusunda yalnız değil. Eylül ayında Avrupa Merkez Bankası 75 baz puan, Fed de son 2 toplantıda 75'er baz puan faiz artırımına gitti. Fed'in bu hafta da 75 baz puan faiz artırması bekleniyor.
Trader'lar gelecek yıl sonuna kadar BOE'den yaklaşık 14 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor.
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