İngiltere resesyon beklemiyor
İngiltere Hazine Bakan Yardımcısı Simon Clarke, hükümetin ekonominin resesyona girmesini beklemediğini söyledi.
Yüksek enflasyon ve duraksayan büyüme nedeniyle (İngiliz Endüstri Konfederasyonu) CBI tarafından resesyon beklentilerinin dile getirilmeye başladığı bir dönemde konuşan İngiltere Hazine Bakan Yardımcısı Simon Clarke, "Bir resesyon beklemiyorum. Bu yanlış düşünceye kapılmamamız önemli. Küresel ekonomi için çok ciddi zorluklar, meydan okumalar var, ancak İngiltere ekonomisinin kayda değer şekilde güçlü tarafları da var" dedi.
Clarke konuşmasında, ücretlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapılmaması gerektiğini, böyle artışların enflasyon hedefine dönülmesini zora sokacağını da savundu.
RESESYON NEDİR?
Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır. Ekonomideki daralma ılımlı değil şiddetli olursa buna depresyon denmektedir.
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